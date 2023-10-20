Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralı A.Ç. ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Silahla yaralanan F.K. ise, olay yerinde bulunan aracıyla kaçtı. F.K.'nin yakalanması için için polis çalışma başlattı.

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Olayı anlatan F.K.'nin annesi Hatice G. (74), "Adam buraya durdu, silah attı. Ondan sonra benim büyük oğlan da 'atma' dedi. 'Milletin içinde atma' dedi. Ondan sonra o da 'atarım ben' dedi. Ondan sonra bizim küçük oğlan çıktı. Bu arada silahı sıktı, bacağına değdi. Bindiği arabadan indi ve oda ona bıçak atmış. Benim oğlum ayağından vuruldu. 10-15 kere sıktı. Kolu komşu aciz kaldık sıkmasından" dedi.