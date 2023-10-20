Havaya ateş ettiği için uyaran komşusunu vuran genç bıçaklandı
Aksaray'da havaya tabanca ile ateş eden genç, kendisini uyaran komşusunu vurdu. Yaralanan komşu da genci bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı
Aksaray'ın Bedir Muhtar Mahallesi 3402 Sokak'ta meydana gelen olayda, A.Ç. (18) isimli kişi, mahalle arasında ruhsatsız tabanca ile müstakil evinin önünde havaya ateş etti.
Silah seslerini duyarak dışarıya çıkan komşusu F.K. (45), duruma müdahale ederek kişiyi havaya ateş etmemesi konusunda uyardı. Uyarılara aldırış etmeyen A.Ç., havaya ateş etmeye devam edince F.K. durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Polis ekiplerinin beklendiği sırada uyarılarına devam eden F.K. ile A.Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından A.Ç., ruhsatsız tabancasıyla F.K.'nin ayaklarına ateş açtı. Ayağından vurulan F.K. de belinde taşıdığı bıçağı çıkartarak A.Ç.'yi bacağından bıçakladı.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralı A.Ç. ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Silahla yaralanan F.K. ise, olay yerinde bulunan aracıyla kaçtı. F.K.'nin yakalanması için için polis çalışma başlattı.
Olayı anlatan F.K.'nin annesi Hatice G. (74), "Adam buraya durdu, silah attı. Ondan sonra benim büyük oğlan da 'atma' dedi. 'Milletin içinde atma' dedi. Ondan sonra o da 'atarım ben' dedi. Ondan sonra bizim küçük oğlan çıktı. Bu arada silahı sıktı, bacağına değdi. Bindiği arabadan indi ve oda ona bıçak atmış. Benim oğlum ayağından vuruldu. 10-15 kere sıktı. Kolu komşu aciz kaldık sıkmasından" dedi.