Havuçlu Patatesli Bezelye Yemeği nasıl yapılır? Bezelye Yemeği, içerdiği yüksek lifler sayesinde kan şekerimizin dengeler. Üç doğal rengin ortaya çıkarttığı zengin yemek çeşidimizdir. Bezelye Yemeği, misafirlerimizin ve evimizin vazgeçilmez yemeklerimizden biridir. Lezzetli, pratik yemeğimizi yapmaya başlayalım.
Bezelye Yemeği Malzemeler;
- 2 Adet Büyük Boy Patates.
- 1 Adet Büyük Boy Havuç
- 1 Kg Bezelye.
- 200 Gr Kıyma.
- 2 Adet Orta Boy Soğan.
- 1 Yemek Kaşığı Domates Salçası
- 1 Tatlı Kaşığı Tuz.
- 1 Tatlı Kaşığı Kekik.
- 1 Tatlı Kaşığı Kırmızı Toz Biber.
- 3 Su Bardağı Sıcak Su.
- Sıvı Yağ
Havuçlu Patatesli Bezelye Yemeği Yapılışı;
- Tenceremize ilk önce yemeklik olarak doğradığımız soğanları bir miktar sıvı ile kavuralım.
- Havuç ve patatesleri küçük parçacıklar halinde keselim.
- Soğanlar pembeleşmeye başlayınca salçamızı ilave edelim.
- Kıymamızı ilave edelim. 2-3 dk karıştırarak pişirelim.
- Kesmiş olduğumuz patates ve havuçları ilave edelim.
- Tuz ve biber ekleyelim. Ekleme işleminden sora bu şekilde 5 dk kadar karıştırarak pişirmeye devam edelim.
- Sıcak suyumuzu ilave edip yaklaşık olarak 35-40 dk pişirelim.
Havuçlu Patatesli Bezelye Yemeğinin Püf Noktaları;
- Patatesleri ayıkladıktan sonra suya koyalım.
- Ocağımızı orta yükseklikteki ateşte pişirmeliyiz.
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