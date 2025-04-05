Hayal Köseoğlu, ilişkisinin 1'inci yıl dönümünü kutladı

Hayal Köseoğlu, rol arkadaşı Ersoy Nezir Çınarlı'nın doğum gününde romantik paylaşımlar yaparak, aşklarını sosyal medya üzerinden duyurmuştu.

"HEP BÖYLE EL ELE, GÖZ GÖZE, DİZ DİZE"

Bir yıl boyunca birlikte olan oyuncu çift, ilişkilerinin birinci yıl dönümünü sosyal medya hesaplarından yaptıkları samimi paylaşımlarla kutladı. Köseoğlu, o paylaşımında; "Birinci senemiz kutlu olsun yakışıklım. Hep böyle el ele, göz göze, diz dize" şeklinde romantik ifadeler kullandı.