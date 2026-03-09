'Hayalet Avcıları' filminin oyuncusu Jennifer Runyon hayatını kaybetti

1980'li yılların ünlü filmi 'Hayalet Avcıları' (Ghostbusters) ve beş sezonluk 'Charles İş Başında' (Charles in Charge) dizisiyle tanınan oyuncu Jennifer Runyon hayatını kaybetti.

Ölüm haberini, Runyon'un ailesi sosyal medya mesajıyla duyurdu. Mesajda, "Geçtiğimiz cuma gecesi sevgili Jennifer'ımız vefat etti. Uzun ve zorlu bir yolculuktu ve ailesinin yanında son buldu. Hayata olan sevgisi, ailesine ve arkadaşlarına olan bağlılığıyla her zaman hatırlanacak. Huzur içinde uyu sevgili Jenn'imiz" denildi.

'Hayalet Avcıları' film serisinin ilki 1984'te çekildi

Oyuncunun ölüm nedeni açıklanmadı, ancak uzun süren bir hastalık mücadelesi içinde olduğu öğrenildi.

Runyon, 1984 yapımı gişe rekorları kıran 'Hayalet Avcıları' filminde unutulmaz psikokinez deneyi sahnesinde yer aldı. 1980'ler ve 1990'ların başlarında istikrarlı bir oyunculuk kariyeri oluşturan Runyon, 'Charles İş Başında' adlı sitcom'da Gwendolyn Pierce rolünü üstlendi.

Oyuncu, 'Another World', 'Quantum Leap' ve 'Murder, She Wrote' gibi dizilerde de rol aldı. İlerleyen yıllarda Hollywood'dan uzaklaşmış olsa da, 1980'lerin klasik film ve dizilerinin önemli bir figürü olarak hafızalara kazındı.