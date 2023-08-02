Hayalini gerçekleştiren Japon adam, köpek olmak için 380 bin lira harcadı!

Hayalini gerçekleştiren Japon adam, köpek olmak için 380 bin lira harcadı!

Japonya'da sevdiği köpek cinsi collie gibi görünmek isteyen Toko'nun görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu. Geçen sene röportaj sırasında çekilen görüntülerin "I want to be an animal" (Hayvan olmak istiyorum) adındaki Youtube kanalında yayımlanmasının ardından Alman RTL kanalının videoda izin verdiği açıklama kısmına izin verildi.

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GERÇEK KİMLİĞİNİ SAKLIYOR

Youtube'da 30 bini aşkın takipçiye sahip olan Toko'nun videoları 2 milyondan fazla izlendi. Geçen sene verdiği röportajda "Özellikle iş arkadaşlarımın hobilerimi bilmesini istemiyorum. Köpek olmak istememin tuhaf olduğunu düşünürler. Bu yüzden yüzümü de gösteremem. Ailem ve arkadaşlarım hayvan olduğumu öğrenince çok şaşırdı" dedi.