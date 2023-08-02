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        Haberler Dünya Hayalini gerçekleştiren Japon adam, köpek olmak için 380 bin lira harcadı!

        Hayalini gerçekleştiren Toko, köpek gibi görünmek için 380 bin lira harcadı!

        Japonya'da en sevdiği köpek cinsi collie gibi görünmek isteyen Toko, köpek kostümü için 380 bin lira harcadı. Collie ırkı köpek kostümü giydikten sonra sokağa çıkan Toko'nun görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2023 - 09:37
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        Japonya'da sevdiği köpek cinsi collie gibi görünmek isteyen Toko'nun görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu. Geçen sene röportaj sırasında çekilen görüntülerin "I want to be an animal" (Hayvan olmak istiyorum) adındaki Youtube kanalında yayımlanmasının ardından Alman RTL kanalının videoda izin verdiği açıklama kısmına izin verildi.

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        KÖPEK OLMA HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

        Videoda gerçek köpeklerin Toko'ya yanaşmaya çekindikleri görülüyor. Görüntülerde Toko "Collie oldum ve ufaklığımdan beri kurduğum hayvan olma hayalini gerçekleştirdim" dedi.

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        GERÇEK KİMLİĞİNİ SAKLIYOR

        Youtube'da 30 bini aşkın takipçiye sahip olan Toko'nun videoları 2 milyondan fazla izlendi. Geçen sene verdiği röportajda "Özellikle iş arkadaşlarımın hobilerimi bilmesini istemiyorum. Köpek olmak istememin tuhaf olduğunu düşünürler. Bu yüzden yüzümü de gösteremem. Ailem ve arkadaşlarım hayvan olduğumu öğrenince çok şaşırdı" dedi.

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        KOSTÜM 380 BİN LİRAYA DENK GELİYOR

        Toko kostüme 2 milyon yenden fazla para harcadı. Maliyeti yaklaşık 380 bin liraya denk gelen gerçekçi kostüm, film ve reklam heykelleri üreten Zeppet adlı Japon şirket tarafından üretildi.

        Kostümün hazırlanması 40 gün sürerken birçok kez prova alındı ve revizyon yapıldı.

        Kaynak: New York Post

        Fotoğraflar: Instagram

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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