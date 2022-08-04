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Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı çok değişti! Erdal Türkmen'in o eski halinden eser yok şimdi!

Bir döneme damgasını vuran gençlik dizisi Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle gündeme geldi. Başrollerinde Perran Kutman, Tarık Papuççuoğlu, Paşhan Yılmazel, İpek Erdem, Kerem Kupacı, Yıldız Asyalı ve Gökçe Bahadır gibi ünlü oyuncuların yer aldığı 2003 yapımı dizinin en dikkat çekici karakterlerinden biri olan Mennan'ın yıllar sonraki halini görenler gözlerine inanamadı. İşte, Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı Erdal Türkmen'in son hali...

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  • Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı çok değişti! Erdal Türkmen'in o eski halinden eser yok şimdi!

    Bir dönemin severek izlenen aile, komedi ve gençlik türündeki dizisi Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı yıllar sonra ortaya çıktı.
  • Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı çok değişti! Erdal Türkmen'in o eski halinden eser yok şimdi!

    Erdal Türkmen, dizide canlandırdığı karakter ile adını geniş kitlelere duyurdu.
  • Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı çok değişti! Erdal Türkmen'in o eski halinden eser yok şimdi!

    İlk olarak 2003 yılında yayın hayatına başlayan dizi 2003 ile 2006 yılları arasında Show TV ekranlarında seyircisiyle buluştu.
  • Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı çok değişti! Erdal Türkmen'in o eski halinden eser yok şimdi!

    Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Hayat Bilgisi dizisinin Mennan'ı "''Yüce rabbim, amirimi müdür olsun diye yaratmış yav'' repliğiyle hafızalara kazındı.
  • Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı çok değişti! Erdal Türkmen'in o eski halinden eser yok şimdi!

    Perran Kutman, Tarık Papuççuoğlu, Paşhan Yılmazel, İpek Erdem, Kerem Kupacı, Yıldız Asyalı ve Gökçe Bahadır gibi ünlü oyuncularla başrolü paylaşan Tükrmen, pek çok yapımda rol aldı.
  • Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı çok değişti! Erdal Türkmen'in o eski halinden eser yok şimdi!

    İlk olarak Çiçek Taksi dizisiyle oyunculuğa adım atan Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı Erdal Türkmen, Aynı Çatı Altında ve Derman gibi dizilerde de oyunculuk yaptı.
  • Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı çok değişti! Erdal Türkmen'in o eski halinden eser yok şimdi!

    Türkmen; Aslıhan Gürbüz, Hande Katipoğlu ve Hakan Yılmaz'ın başrolünde yer aldığı Yahşi Cazibe dizisinde ekrakn karşısına geldi. 
  • Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı çok değişti! Erdal Türkmen'in o eski halinden eser yok şimdi!

    Ünlü oyuncu, Yahşi Cazibe dizisinde hayat verdiği Ziverbey karakteriyle gönüllere taht kurdu.
  • Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı çok değişti! Erdal Türkmen'in o eski halinden eser yok şimdi!

    1970 yılında İstanbul'da dünyaya gelen ünlü isim mizah yazarlığı ve karikatüristlik yaptı.
  • Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı çok değişti! Erdal Türkmen'in o eski halinden eser yok şimdi!

    Gani Müjde, Kemal Kenan Ergen ve Can Barslan gibi arkadaşlarıyla mizah dergilerinde çalıştı.
  • Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı çok değişti! Erdal Türkmen'in o eski halinden eser yok şimdi!

    Farklı dizilerle ve farklı karakterlerle seyirci karşısına geçen Türkmen, Hayat Bilgisi'nin Menan'ı olarak hafızalarda yer edindi.
  • Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı çok değişti! Erdal Türkmen'in o eski halinden eser yok şimdi!

    Şimdilerde Youtuber'lık yapan ünlü oyuncun son halini görenler gözlerine inanamadı.
  • Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı çok değişti! Erdal Türkmen'in o eski halinden eser yok şimdi!

    Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı Erdal Türkmen çok değişti.
  • Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı çok değişti! Erdal Türkmen'in o eski halinden eser yok şimdi!

    İşte, Hayat Bilgisi'nin Mennan'ınon son hali...
  • Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı çok değişti! Erdal Türkmen'in o eski halinden eser yok şimdi!
  • Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı çok değişti! Erdal Türkmen'in o eski halinden eser yok şimdi!
  • Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı çok değişti! Erdal Türkmen'in o eski halinden eser yok şimdi!
  • Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı çok değişti! Erdal Türkmen'in o eski halinden eser yok şimdi!
  • Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı çok değişti! Erdal Türkmen'in o eski halinden eser yok şimdi!
  • Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı çok değişti! Erdal Türkmen'in o eski halinden eser yok şimdi!
  • Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı çok değişti! Erdal Türkmen'in o eski halinden eser yok şimdi!
  • Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı çok değişti! Erdal Türkmen'in o eski halinden eser yok şimdi!
  • Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı çok değişti! Erdal Türkmen'in o eski halinden eser yok şimdi!
  • Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı çok değişti! Erdal Türkmen'in o eski halinden eser yok şimdi!
  • Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı çok değişti! Erdal Türkmen'in o eski halinden eser yok şimdi!
  • Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı çok değişti! Erdal Türkmen'in o eski halinden eser yok şimdi!
  • Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı çok değişti! Erdal Türkmen'in o eski halinden eser yok şimdi!
  • Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı çok değişti! Erdal Türkmen'in o eski halinden eser yok şimdi!

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