'Hayat Bugün'de balo heyecanı

'Hayat Bugün'de bağışçıları ve hastanenin başarılı doktorlarını bir araya getiren yardım gecesi şıklık yarışına sahne olacak. Hisarönü Hastanesi için önlük giyen doktorlarımız bu sefer aynı hastane için önlüklerini çıkaracak, hastanenin gözde doktorları onları görmeye alıştığımızdan bambaşka bir halde tuvalet ve smokinleri ile göz kamaştıracak.