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'Hayat Bugün'de Barış, Derin ve Mert'in hayatı tehlikede

SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Hayat Bugün', dün akşam izleyiciyle buluştu. Nefeslerin kesildiği bölümün final sahnesinde büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalan Derin, Mert ve Barış kurtulabilecek miydi?

'Hayat Bugün'de Barış, Derin ve Mert'in hayatı tehlikede
'Hayat Bugün'de Barış, Derin ve Mert'in hayatı tehlikede
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SHOW TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği, NBCUniversal Formats ve Universal Television'un başarılı dizisi 'New Amsterdam'ın uluslararası ilk uyarlaması olan 'Hayat Bugün' dün akşam yedinci bölümüyle ekrana geldi.

Hastanedeki şiddet olayından sağ kurtulan Aras kolundaki hareket kabiliyetinin sınırlanmasıyla cerrahlığa bir süre ara vermek zorunda kaldı. Bu gerçeği kabul etmekte zorlanan Aras, kendini suçlu hisseden Derin'den kolundaki hasarı gizlemek istedi. Derin ise suçluluk duygusuyla başa çıkmak için kendini işine verdi ve uykusuz günlerinde ayakta kalmak için ilaçlara yüklendi. Kanser tedavisine başlamak üzere olan Barış sokakta gördüğü, ayağı enfeksiyon kapmış dilenci bir kız olan Fahriye'ye yardım etti. Aras ve Derin arasında ise sürpriz bir yakınlaşma yaşandı. Aralarındaki ilişkiyi anlamak isteyen Derin, Aras'ı öptü ancak Aras'ın korkularının devam ettiğini görünce büyük bir hayal kırıklığıyla yanından ayrıldı. Hastaneyi yönetmek ve hikayesini yarım bırakmak istemeyen Barış, Suzan'dan kemoterapi seansını iptal etmesini istedi. Tüm yaraların sarıldığı bölümün finalinde Sedef, Aras için sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi. Partide gözleri Derin'i arayan ve olmadığını gören Aras, genç kadına doğru yola çıktı. Bu sırada Derin, Mert'in kullandığı araçtaydı. Ancak Mert'in araç sürerken uyuyakalmasıyla ikili büyük bir kaza yaptı. Derin ve Mert'e ne olacağı merak konusu olurken bir kötü sürpriz de Barış'tan geldi. Fahriye'nin yardım ettiği abisi için evlerine giden Barış o sırada büyük bir patlamanın ortasında kaldı. Çocukları kurtarmak için patlamanın olduğu eve giren Barış, daha fazla dayanamayarak olduğu yere yığıldı. Bir yanda Derin ve Mert, bir yanda Barış... Nefeslerin kesildiği bölümün final sahnesinde büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalan Derin, Mert ve Barış kurtulabilecek miydi?

İşte nefeslerin tutulduğu final sahnesi;

İzlemek için tıklayınız

'Hayat Bugün'ün yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururken, uyarlama senaryo Ayça Üzüm ve Cansu Çoban tarafından kaleme alınıyor. Dizinin başrolünde ise Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğandemir, Mert Denizmen ve Şerif Erol gibi başarılı isimler yer alıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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