T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşları Covid-19 konusunda bilgilendirmek ve yönlendirmek için Hayat Eve Sığar uygulaması adlı mobil uygulama kuruldu. Bugün, uygulama üzerinden HES kodu almak isteyen vatandaşlar HES kodu alamadı. Hayat Eve Sığar uygulaması çöktü mü? HES Kodu nedir, nasıl alınır?

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI ÇÖKTÜ MÜ?

Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan kararlar sonucu HES kodu olmadan seyahat edilmesi bir süredir yasak. HES kodu almak için T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasına başvuran vatandaşlar sistem hatasıyla karşılaştı. HES kodu talebinde bulunan vatandaşlar "Geçici olarak işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz." uyarısıyla karşılaşınca Hayat Eve Sığar uygulamasının çöktüğünü düşündü. Sağlık Bakanlığı'ndan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilir.

HES KODU NASIL ALINIR?

Hayat Eve Sığar Uygulaması üzerinden HES kodu almak için 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir, 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

E-DEVLET ÜZERİNDEN HES KODU ALMA

HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.

SMS İLE HES KODU ALMA

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.