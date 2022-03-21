Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayatı 'yükseklerde' yaşayan maceracılardan korkutan kareler

Yükseklik korkusunun, bir diğer ismiyle de akrofobinin en yaygın fobilerden biri olduğunu söylemek yanlış olmaz. Akrofobiye sahip kişiler asansöre binmekten hatta  merdiven çıkmaktan bile kaygı duyarlar. Yükseklik fobisinin belirtileri arasında kalp çarpıntısı, kaslarda gerilme, baş dönmesi, az bir yükseklikte olsalar dahi ellerde titreme gibi belirtiler vardır. Peki yükseklerde olmaktan heyecan duyan, kimi zaman ölümle burun buruna gelen dağcılara, maceracılara ne demeli? İşte hayatı 'yükseklerde' yaşayan maceracıların, internet ortamında paylaşılan kareleri!

HABERTURK.COM
  • 01
    Hayatı 'yükseklerde' yaşayan maceracılardan korkutan kareler

    Rio De Janeiro'ya yukarıdan bakmak! 
  • 02
    Hayatı 'yükseklerde' yaşayan maceracılardan korkutan kareler

    Emlakçı 'minimalist balkon' özelliğini abartmış olabilir.
  • 03
    Hayatı 'yükseklerde' yaşayan maceracılardan korkutan kareler

    Hindistan'daki dik ve ıslak merdivenlere bakmak bile ürkütüyor. 

     
  • 04
    Hayatı 'yükseklerde' yaşayan maceracılardan korkutan kareler

    Bisiklete binemeyenler için oldukça korkutucu... 

     
  • 05
    Hayatı 'yükseklerde' yaşayan maceracılardan korkutan kareler

    Tek yanlış hareket ölümle sonuçlanabilir. Fotoğraf İsviçre'deki Eiger Zirvesi sırtlarında çekilmiş.

     
  • 06
    Hayatı 'yükseklerde' yaşayan maceracılardan korkutan kareler

    Dünyanın en tehlikeli 'selfie'si olabilir.

     
  • 07
    Hayatı 'yükseklerde' yaşayan maceracılardan korkutan kareler

    Yosemite Dağı'nın yamacında dinlenen dağcılar.
  • 08
    Hayatı 'yükseklerde' yaşayan maceracılardan korkutan kareler

    Oklahoma kentindeki silolara tırmanan bir internet kullanıcısı. 
  • 09
    Hayatı 'yükseklerde' yaşayan maceracılardan korkutan kareler

    Sosyal medya kullanıcısı paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü: 

    "İşverenler Linkedin fotoğrafımın onları gerdiğini söylüyor."

     
  • 10
    Hayatı 'yükseklerde' yaşayan maceracılardan korkutan kareler

    Kuzey İtalya Alpleri'nde kaydedilen bir buluşma.
  • 11
    Hayatı 'yükseklerde' yaşayan maceracılardan korkutan kareler

    Yosemite Vadisi'nde kaydedilen bir kare.
  • 12
    Hayatı 'yükseklerde' yaşayan maceracılardan korkutan kareler

    Çin'deki Hua Dağı'nda yaşamın kıyısında durmak böyle olsa gerek...
  • 13
    Hayatı 'yükseklerde' yaşayan maceracılardan korkutan kareler

    Norveç'teki Trolltunga kayalığında ters takla.
  • 14
    Hayatı 'yükseklerde' yaşayan maceracılardan korkutan kareler

    Yosemite'de serbest tırmanış yapan Wolfgang Güllich.
  • 15
    Hayatı 'yükseklerde' yaşayan maceracılardan korkutan kareler

    İşte diğer kareler! 
  • 16
    Hayatı 'yükseklerde' yaşayan maceracılardan korkutan kareler
  • 17
    Hayatı 'yükseklerde' yaşayan maceracılardan korkutan kareler
  • 18
    Hayatı 'yükseklerde' yaşayan maceracılardan korkutan kareler
  • 19
    Hayatı 'yükseklerde' yaşayan maceracılardan korkutan kareler
  • 20
    Hayatı 'yükseklerde' yaşayan maceracılardan korkutan kareler
  • 21
    Hayatı 'yükseklerde' yaşayan maceracılardan korkutan kareler
  • 22
    Hayatı 'yükseklerde' yaşayan maceracılardan korkutan kareler
  • 23
    Hayatı 'yükseklerde' yaşayan maceracılardan korkutan kareler
  • 24
    Hayatı 'yükseklerde' yaşayan maceracılardan korkutan kareler
  • 25
    Hayatı 'yükseklerde' yaşayan maceracılardan korkutan kareler
  • 26
    Hayatı 'yükseklerde' yaşayan maceracılardan korkutan kareler
  • 27
    Hayatı 'yükseklerde' yaşayan maceracılardan korkutan kareler
  • 28
    Hayatı 'yükseklerde' yaşayan maceracılardan korkutan kareler
  • 29
    Hayatı 'yükseklerde' yaşayan maceracılardan korkutan kareler

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.