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Hayatını karartan kişiyi sosyal medyadan bulup savcılığa bildirdi!

İstanbul’da 20 ay önce silahlı saldırıya uğrayan 36 yaşındaki Emrah Şener, hastaneye götürüldüğünde kendisi için öldü denildi. Kalp masajıyla hayata dönen Şener, uzun bir süre yoğun bakımda kaldı. Şener, hastaneden taburcu olduktan sonra, 100 binde bir ya da iki kişide görülen Guillian Barre Sendromu hastalığına yakalanarak felç geçirdi. Şener, 1.5 yıl süren tedavi sonrası yürümeye başladı. Şener, tüm bunları yaşadıktan sonra kendisine saldıran şüphelinin henüz yakalanmadığını öğrendi. Şener, soruşturmada yüz tanıma tekniğiyle de kimliği tespit edilen şüpheli B.D.’yi sosyal medya hesaplarında buldu

Hayatını karartan kişiyi sosyal medyada buldu

Dehşete düşüren olay İstanbul Bahçelievler'de 28 Temmuz 2021’de meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, sabah işe gitmek için evden çıkan Emrah Şener, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Şener ağır yaralandı.

ÖLDÜ DENİLDİ

Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Şener’in kalbi durdu. Öldü denilen Şener, kalp masajı ile hayata döndürüldü. Ameliyat sonrası uzun süre yoğun bakımdan kalan Şener, hastaneden taburcu oldu.

GUİLLİAN BARRE SENDROMU GEÇİRDİ

Hastaneden taburcu olan Şener kısa bir süre sonra 100 binde bir ya da iki kişi de görülebilen Guillian Barre Sendromu hastalığına yakalandı. Felç geçiren Şener parmağını bile oynatamaz hale geldi. Şener bu hastalığı atlatmak için fizik tedavi altına alındı.

Emrah Şener
Emrah Şener

YÜZ TANIMA SİSTEMİNDE ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

Olayın ardından çalışma yapan polis, yoğun bakımda olan Şener’in ifadesini alamadı. Babasının bilgisine başvuruldu. Babasının verdiği bilgilere göre Şener’in herhangi bir düşmanı yoktu. Ancak Şener’in eniştesi bazı kişilerle iş hayatında sorun yaşamış ve tehdit edilmişti. Polis olay sonrası güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şüphelinin kaçarken görüntüleri elde edildi. Yüz tanıma sisteminde şüphelinin B.D. adlı kişi olduğu saptandı.

SALDIRGANI SOSYAL MEDYADA BULDU

Yapılan çalışmalarda şüpheli B.D. yakalanamadı. Uzun bir tedavi sonrası iyileşen Şener, artık kendi ihtiyacını giderebilecek duruma geldi. İlk işi kendisine saldıran şüphelinin yakalanıp yakalanmadığını öğrenmek oldu. Şüphelinin henüz yakalanmadığını gören Şener, izini ise sosyal medyada sürdü. Bir süre sonra kendisine silahla saldıran şüphelinin sosyal medya adresini buldu.

KONUM ATARAK DOLAŞIYOR

Şüpheli B.D.’nin sosyal medya hesabında İstanbul Beykoz’da yaşadığını gören Şener, avukatı aracılığıyla durumu savcılığa bildirdi. Şüpheli B.D.’nin, sosyal medya hesabında gittiği yerlerin konumunu vererek paylaşımlar yaptığı görüldü. Şener’in tek isteği hayatını karartan şüphelinin bir an önce yakalanıp, gerekli cezanın verilmesi.

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