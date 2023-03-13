Hayatını karartan kişiyi sosyal medyada buldu

Hastaneden taburcu olan Şener kısa bir süre sonra 100 binde bir ya da iki kişi de görülebilen Guillian Barre Sendromu hastalığına yakalandı. Felç geçiren Şener parmağını bile oynatamaz hale geldi. Şener bu hastalığı atlatmak için fizik tedavi altına alındı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, sabah işe gitmek için evden çıkan Emrah Şener, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Şener ağır yaralandı.

Emrah Şener

YÜZ TANIMA SİSTEMİNDE ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

Olayın ardından çalışma yapan polis, yoğun bakımda olan Şener’in ifadesini alamadı. Babasının bilgisine başvuruldu. Babasının verdiği bilgilere göre Şener’in herhangi bir düşmanı yoktu. Ancak Şener’in eniştesi bazı kişilerle iş hayatında sorun yaşamış ve tehdit edilmişti. Polis olay sonrası güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şüphelinin kaçarken görüntüleri elde edildi. Yüz tanıma sisteminde şüphelinin B.D. adlı kişi olduğu saptandı.

SALDIRGANI SOSYAL MEDYADA BULDU

Yapılan çalışmalarda şüpheli B.D. yakalanamadı. Uzun bir tedavi sonrası iyileşen Şener, artık kendi ihtiyacını giderebilecek duruma geldi. İlk işi kendisine saldıran şüphelinin yakalanıp yakalanmadığını öğrenmek oldu. Şüphelinin henüz yakalanmadığını gören Şener, izini ise sosyal medyada sürdü. Bir süre sonra kendisine silahla saldıran şüphelinin sosyal medya adresini buldu.