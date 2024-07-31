GÖZLER ÇEYREK FİNAL YOLUNDA!

Filenin Sultanları, gruptaki ilk maçında Hollanda ile karşılaşmıştı. Grubun bir diğer güçlü ekibi İtalya ile ise 4 Ağustos'ta kozlarını paylaşacaklar.

Gruplarında ilk iki sırada yer alan takımlar ile en iyi iki grup üçüncüsü toplam 8 takım çeyrek finale yükselme hakkı elde edecek.