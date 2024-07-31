Haydi Filenin Sultanları! Türkiye - Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ikinci rakibi Dominik Cumhuriyeti olurken mücadele için geri sayım sürüyor. Hatırlanacağı gibi, 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda Filenin Sultanları ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya gelmişti. Müsabaka, Filenin Sultanları'nın 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Peki, Türkiye - Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte merak edilen bilgiler...
Fransa’nın ev sahipliğinde düzenlenen olimpiyatlar 27 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında yapılıyor. Filenin Sultanları’nın Olimpiyat maç programı da kesinlik kazandı. Filenin Sultanları, olimpiyatlarda madalya almak için mücadele edecek. Peki, Türkiye - Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı hangi tarihte, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...
TÜRKİYE-DOMİNİK CUMHURİYETİ VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye - Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı 1 Ağustos saat 10.00'da düzenlenecek.
TÜRKİYE-DOMİNİK CUMHURİYETİ VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye ve Dominik Cumhuriyeti maçı TRTSPOR YILDIZ'da ekrana gelecek.
GÖZLER ÇEYREK FİNAL YOLUNDA!
Filenin Sultanları, gruptaki ilk maçında Hollanda ile karşılaşmıştı. Grubun bir diğer güçlü ekibi İtalya ile ise 4 Ağustos'ta kozlarını paylaşacaklar.
Gruplarında ilk iki sırada yer alan takımlar ile en iyi iki grup üçüncüsü toplam 8 takım çeyrek finale yükselme hakkı elde edecek.