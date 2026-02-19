Rahmet ve bereket kapılarının aralandığı Cuma günü, Müslümanlar için manevi bir yenilenme fırsatı sunuyor. Bu özel günde ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar, aynı zamanda sevdiklerine gönderecekleri anlamlı mesajları da araştırıyor. En güzel, kısa, uzun, resimli ve sureli Cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte sosyal medyada ve mesajlaşma uygulamalarında paylaşabileceğiniz en yeni Hayırlı Cumalar sözleri…