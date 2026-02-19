Ramazan'a özel Cuma mesajları: En güzel Cuma mesajlarını sevdikleriniz ile paylaşın!
İslam aleminde haftanın en kıymetli günü olarak kabul edilen Cuma'da milyonlarca Müslüman, camilerde bir araya gelerek hutbe eşliğinde ibadetlerini yerine getiriyor. Duaların semaya yükseldiği, gönüllerin huzurla dolduğu bu mübarek günde sevdiklerine güzel dileklerde bulunmak isteyenler için en yeni, anlamlı ve dualı Hayırlı Cumalar mesajlarını bir araya getirdik. İşte paylaşabileceğiniz resimli ve farklı Cumanız Mübarek Olsun sözleri…
Rahmet ve bereket kapılarının aralandığı Cuma günü, Müslümanlar için manevi bir yenilenme fırsatı sunuyor. Bu özel günde ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar, aynı zamanda sevdiklerine gönderecekleri anlamlı mesajları da araştırıyor. En güzel, kısa, uzun, resimli ve sureli Cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte sosyal medyada ve mesajlaşma uygulamalarında paylaşabileceğiniz en yeni Hayırlı Cumalar sözleri…
KISA, UZUN, HADİSLİ, DUALI CUMA SÖZLERİ
Resimli cuma mesajları araştırılmaya başlandı. Müslümanların kutsal günü olarak kabul edilen Cuma gününde dualar ediliyor, camide cemaatle namaz kılınıyor ve tebrik mesajları atılıyor. Bu mübarek güne kavuşmanın sevincini yaşayan Müslümanlar en güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, yeni ve resimli cuma mesajlarını araştırıyor.
YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI
Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.
Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve dua ile hayırlı cumalar.
EN GÜZEL CUMA MESAJLARI
Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.
FARKLI CUMA MESAJI ÇEŞİTLERİ
En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın (Amin) Hayırlı cumalar.
CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI
Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! Hayırlı cumalar dilerim.