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        Haberler Magazin Hazal Filiz Küçükköse ikiziyle aynı filmde rol aldı! Görenler benzerlik karşısında hayret etti!

        Hazal Filiz Küçükköse ikiziyle aynı filmde rol aldı! Görenler benzerlik karşısında hayret etti!

        Netflix'te gösterime giren İyi Adamın 10 Günü adlı filmde Nejat işler ve İlayda Alişan rol almıştı. Bir üçleme olarak yayımlanacak olan filmin ikincisi ise Kötü Adamın 10 Günü'de yayına girdi. Projede Hazal Filiz Küçükköse'de ikiz kardeşiyle ekranlarda yer aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2023 - 11:31
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        Kara Sevda, Rüya, Bir Peri Masalı gibi birçok dizide rol alarak adından söz ettiren Hazal Filiz Küçükköse, Nejat İşler ve İlayda Alişan'ın başrol olduğu Kötü Adamın 10 Günü'nde ikiz kardeşiyle izleyici karşısına geçti.

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        Son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Üvey Anne dizisinde Serap karakterini canlandıran genç oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, Netflix ekranlarında yayınlanan İyi Adamın 10 Günü filminin ikinci bölümü olan Kötü Adamın 10 Günü filminde ikiz kardeşi Deniz Küçükköse ile izleyici karşısına çıktı.

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        Serinin ilk filminde Nejat İşler'e, İlayda Akdoğan, İlayda Alişan gibi isimler eşlik ediyordu. İkinci film olan Kötü Adamın 10 Günü'nde ise sevilen oyunculara Hazal Filiz Küçükköse ve ikiz kardeşi Deniz Küçükköse eşlik edecek.

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        Sosyal medyada ikiz kardeşlerin rol aldığı sahneden fotoğrafı gören sosyal medya kullanıcıları: "Hık demiş burnundan düşmüş", "Tek yumurta ikizi sanırım", "Ekranlara çok yakışıyorlar", "Büyük sürpriz resmen" gibi yorumlar yaptı.

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        İşte Hazal Filiz Küçükköse ve ikiz kardeşi Deniz Küçükköse...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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