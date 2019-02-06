Hazal Kaya ile Ali Atay evlendi

Aşk-ı Memnu, Adını Feriha Koydum, Bizim Hikaye gibi birçok başarılı projede yer alan ve oyunculuğu çok beğenilen Hazal Kaya, 5 yıldır birlikte olduğu Ali Atay ile dünya evine girdi.

Mecidiyeköy'de bir otelde düzenlenen tören dostlarının katılımıyla gerçekleşti.