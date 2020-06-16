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Geçtiğimiz yıl mayıs ayında final veren Bizim Hikaye dizisinin başrol oyuncuları Hazal Kaya ve Burak Deniz'in çekimler devam ederken aralarının açıldığı konuşulmuştu.

Dizi bittikten sonra küslük iddialarına ilk kez cevap veren Kaya ve Deniz, önceki gün sosyal medya hesaplarından yaptıkları esprili atışmalar ile son noktayı koydu.

"BUNU HATIRLAYIN OLUR MU?"

Kaya, oyuncunun telefonunda kendisinin nasıl kayıtlı olduğunu gösteren bir fotoğrafı paylaşarak, "Her rol arkadaşı ile anlaşamıyor haberi çıktığında bunu hatırlayın olur mu?" notunu düştü.

Deniz de, Hazal Kaya'nın paylaşımına karşılık vererek hakkında çıkan 'küslük' iddialarını böylelikle yalanlamış oldu.