"BENİ KIRMAK ESKİSİ KADAR KOLAY DEĞİL"



Pandemi süreciyle ilgili de konuşan Ergüçlü, şu ifadeleri kullanmıştı:



Son bir senede çok fazla şey yaşadım. Şu anda da çok bunalmış durumdayım. Bir yere gidememekten, maske takmak zorunda olmaktan, bir mekana gidip dans edememekten bunaldım. Hiçbir şey yetmiyormuş gibi bir de belirsizlik eklendi. Bu gibi toplumsal olaylar eşiktir aslında. Bir sürü insan bu çizginin öbür tarafında kalır. Bu duygusal yükü taşıyamaz. Biz zaten toplum olarak o çizgide geziniyoruz. Artık birçok şey umurumda değil. Beni kırmak eskisi kadar kolay değil.