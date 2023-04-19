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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Hazar isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

HAZAR ADININ ANLAMI NEDİR?

Hazar ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Hazar adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Hazar isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

HAZAR İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Hazar ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Barış. Yerleşik olma, şehir ve köyde oturma. Şehir ve köyde yaşayanların tarzıyla ilgili, göçebe olmayan, medenî.

HAZAR ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Hazar ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Hazar adını koymak caizdir.

HAZAR İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Hazar ismini kullanan 5.634 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Hazar ismini kullanan 971 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Hazar ismini kullanan 314 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Hazar ismini kullanan 268 kişi bulunmaktadır.

HAZAR İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Hazar adındakiler yardımsever ve özverilidir. Kariyer yapmaktan ziyade, insanlara yardım etmek, onları mutlu etmek daha önemlidir. İlişkilerini gerçek anlamda karşılık beklemeden, karşı tarafın memnuniyeti, sevgisi üzerine kurar. Karşı taraftan da kendisine karşı sevgi ve memnuniyeti ön planda tutmasını bekler. Bu beklenti bazen onu sıkıntıya sokabilir.

Pozitif tarafları: Yardımsever.

Negatif tarafları: Bazı durumlarda bencil olabilir.

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