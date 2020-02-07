BİM'de bu hafta indirimli ne var?

Reuters

Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 ve 10 yıl vadeli eurobond ihraçlarını 4 milyar dolar borçlanma ile tamamladı. IFR'da yer alan bilgilere göre Hazine'nin 5 yıl vadeli eurobond ihracında borçlanma 2 milyar dolar getiri yüzde 4.45 oldu.

Hazine'nin 10 yıl vadeli eurobond ihracında ise borçlanma 2 milyar dolar, getiri yüzde 5.45 oldu.

Öte yandan prosedürel olarak 13 Mart 2025 ve 13 Mart 2030 vadeli her iki tahvil için de ABD'nin Sermaye Piyasası Kurulu'na ABD menkul kıymetler borsasında işlem görmesi için başvuru da yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı dün 2020 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 5 ve 10 yıl vadeli çift dilim bir ihraç gerçekleştirmek üzere Citi, Deutsche Bank, JPMorgan ve Societe Generale'e yetki vermişti.

Hazine'nin bu yıl için uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihraçları yoluyla 9 milyar dolar tutarı karşılığında finansman öngörüyor. Hazine ayrıca bu yıl piyasa çeşitliliğinin sağlanması amacıyla uluslararası piyasalarda doların yanında diğer döviz cinslerinden ihraç öngörüyor.

Hazine'nin bugün ihracın sonuçlarına ilişkin bir açıklanma yapması da bekleniyor.