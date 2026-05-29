Hazine filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hazine ne zaman çekildi?
Hazine, filmi 29 Mayıs Cuma akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Kara komedi ve macera türünü bir araya getiren hikâyesiyle dikkat çeken film, 2022 yılında vizyona girdi. Başrollerinde Çağlar Çorumlu, Boran Kuzum ve Aslıhan Gürbüz'ün yer aldığı film, absürt olaylarla dolu sürükleyici bir define macerasını konu alıyor. Peki Hazine filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman ve nerede çekildi? İşte Hazine filmi konusu ve oyuncuları...
Hazine filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Kara komedi türündeki yapım, vizyona girdiği dönemde özellikle farklı hikâyesi ve oyunculuk performanslarıyla dikkat çekmişti. Senaryosunu Canbert Yerguz ve Burak Yerlikaya'nın kaleme aldığı film, Canbert Yerguz tarafından beyaz perdeye aktarılmıştır. Peki, Hazine filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hazine ne zaman, nerede çekildi? İşte detaylar...
HAZİNE FİLMİ KONUSU NEDİR?
Hazine, annesinin cenazesine katılmak için gittiği kasabada kendisini beklenmedik durumların içinde bulan bir adamın hikayesini konu ediyor. Devlet memuru olan Mesut, annesinin ölüm haberini alır ve cenazesine katılmak için yıllar önce ayrıldığı, doğup büyüdüğü kasabaya geri döner. Annesine karşı son görevini yerine getirmek için kasabaya gelen Mesut'un aklındaki tek şey, bir an önce İstanbul'a dönüp yarım kalan gönül meselesini tamamlamaktır. Ancak işler Mesut'un planladığı gibi gitmez ve düşündüğünden daha fazla köyde kalmak zorunda kalır. Bu sırada kardeşi Musa yüzünden bir define kazısına katılan Mesut, kendisini türlü maceraların içinde bulur.
HAZİNE FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Çağlar Çorumlu - Mesut
Boran Kuzum - Musa
Aslıhan Gürbüz - Niğde
Şükran Ovalı - Zehra
Hasibe Eren - Nurdan
Serkan Keskin - Salih
Gürhan Altundaşar - Polis İbo
Mert Denizmen - Gani
Bülent Çolak - İlyas
Yaşar Karakulak - Saffet
Rahmi Dilligil - Komiser
Efe Yeşilay - Cenaze işleri görevlisi
Defne Yalnız - Anne
Göktuğ Yıldırım - Gürdal
Hazine filmi ne zaman çekildi?
Film, 2021 yılında çekildi ve 2022 yılında sinemalarda vizyona girdi. Kara komedi türündeki yapım, vizyona girdiği dönemde özellikle farklı hikâyesi ve oyunculuk performanslarıyla dikkat çekmişti.
Hazine filmi nerede çekildi?
Hazine filminin çekimleri, Kapadokya atmosferiyle dikkat çeken Nevşehir’de gerçekleştirildi. Bölgenin doğal yapısı ve taşra atmosferi, filmin hikâyesine önemli katkı sağladı. Özellikle kasaba sahneleri ve açık alan çekimleriyle Kapadokya’nın eşsiz görüntüleri film boyunca öne çıkıyor.