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        Haberler Gündem Teyit Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "60 bin TL'ye mangal" iddiasına yanıt

        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "60 bin TL'ye mangal" iddiasına yanıt

        Hazine ve Maliye Bakanlığı: Bir gazetecinin, 'Bakan Mehmet Şimşek evine 60 bin TL'ye mangal aldı' iddiası gerçek dışıdır

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 21:18 Güncelleme: 12.07.2024 - 21:18
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        Bakanlıktan "60 bin TL'ye mangal" iddiasına yanıt
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        Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in evine 60 bin TL'ye mangal aldığı iddiasının gerçek dışı olduğunu açıkladı.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bir gazetecinin, 'Bakan Mehmet Şimşek evine 60 bin TL'ye mangal aldı' iddiası gerçek dışıdır. Kamuoyunun bu tarz algı oluşturma gayreti ile ortaya atılan iftiralara itibar etmemesi önemle rica olunur" denildi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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