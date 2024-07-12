Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "60 bin TL'ye mangal" iddiasına yanıt

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in evine 60 bin TL'ye mangal aldığı iddiasının gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bir gazetecinin, 'Bakan Mehmet Şimşek evine 60 bin TL'ye mangal aldı' iddiası gerçek dışıdır. Kamuoyunun bu tarz algı oluşturma gayreti ile ortaya atılan iftiralara itibar etmemesi önemle rica olunur" denildi.

Bir gazetecinin, “Bakan Mehmet Şimşek evine 60 bin TL’ye mangal aldı” iddiası gerçek dışıdır.



Kamuoyunun bu tarz algı oluşturma gayreti ile ortaya atılan iftiralara itibar etmemesi önemle rica olunur. — T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) July 12, 2024

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.