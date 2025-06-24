Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kripto para hamlesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edindiği bilgilere göre, suç gelirlerinin aklanmasını engellemeye dair çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Bu kapsamda ilave adımlar atmaya hazırlanan Bakanlık, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (KVHS) tarafından gerçekleştirilen işlemlere sıkı kontrol ve gözetim uygulanmasını isteyecek.

EN AZ 20 KARAKTERLİK İŞLEM AÇIKLAMASI İSTENECEK

Söz konusu adımlar, kripto varlık platformlarının, aracılık ettikleri işlemlere konu para ve diğer fonların kaynağına ve kripto varlık transferlerinin amacına ilişkin bilgi edinmelerini kapsıyor. Bu çerçevede tüm kripto varlık transfer işlemlerinde, işlemi gerçekleştiren müşteriden en az 20 karakterlik işlem açıklaması alınması zorunlu olacak.

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TRAVEL RULE UYGULANMAYAN KRİPTO VARLIK ÇEKİM İŞLEMLERİ İÇİN ZAMAN SINIRI

Seyahat kuralı uygulanmayan kripto varlık çekim işlemlerine zaman sınırı

Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen gelirlerin, kripto varlık hesapları kullanılarak aklanmasının engellenmesi amacıyla seyahat kuralı (travel rule) uygulanmayan kripto varlık çekim işlemleri için zaman sınırı getirilecek.

Yapılacak düzenlemeye göre anılan işlemler, bu varlıkların alım, takas veya yatırma işlemlerinden en erken 48 saat sonra gerçekleştirilebilecek.

KRİPTO VARLIK ÇEKİM İŞLEMİNDE 72 SAAT SINIRI Bir hesaptan ilk kez yapılacak kripto varlık çekim işleminde bu süre, en az 72 saat olarak uygulanacak. STABİL KRİPTO PARALARIN TRANSFERİNE İLAVE KISITLAMALAR GETİRİLECEK Şüpheli fonların, hızlıca sistem dışına çıkarılmasının ve izinin kaybettirilmesinin önüne geçilmesi hedeflenirken, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin aklanması da önlenecek. Bu amaç doğrultusunda "stabil kripto para" adıyla bilinen, değeri bir başka varlığın değerine sabitlenmiş kripto paraların transferlerine de ilave kısıtlamalar getirilecek. Buna göre, stabil kripto para transferlerine günlük 3 bin ve aylık 50 bin dolar limit uygulanacak. Transfer işleminde alıcının ve göndericinin adı, soyadı, cüzdan adresi, ikamet adresi, doğum yeri ve tarihi gibi bilgilerin mevcudiyetini gerektiren "seyahat kuralı" yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar, bu limitleri iki katı olarak uygulayabilecek. "MEŞRU KRİPTO VARLIK FAALİYETLERİ İÇİN HAREKET ALANI MUHAFAZA EDİLECEK" Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto varlık ekosisteminin doğasına uygun olarak kripto varlık işlemlerinin gözetim altına alınmasını sağlayan düzenlemelerle, suç gelirlerinin hızlı bir biçimde yurt dışına transfer edilmesinin önlenmeye çalışıldığını bildirdi.