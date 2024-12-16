Hazine ve Maliye Bakanlığı 456 personel alımı yapıyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı ve şartları
Hazine ve Maliye Bakanlığı 456 sözleşmeli personel alımı ilanı yayımlandı. İlanda Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve alım yapılacak pozisyonlar gibi detaylara yer verildi. Çeşitli branşlarda istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci 16 Aralık Pazartesi bugün başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı 2024 erişime açıldı. Peki, Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kadro ve branş dağılımı nasıl? İşte, alıma ilişkin tüm detaylar haberimizde…
Hazine ve Maliye Bakanlığı 456 personel alımı yapılacağını duyurdu. Alıma ilişkin ilan yayımlandı. İlana göre, bakanlık bünyesinde çeşitli branşlarda istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacak. Başvuru süreci 16 Aralık itibarıyla başladı ve 27 Aralık'a kadar devam edecek. Bakanlık büntyesinde çalışmak isteyen adaylar için başvuru şartları, kontenjanları ve tüm detayları haberimizde derledik. Peki, Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı 2024…
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
Hazine ve Maliye Bakanlığı, çeşitli branşlarda istihdam edilmek üzere 456 sözleşmeli personel alımı yapacak. Alıma ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuruları 16 Aralık Pazartesi günü başladı ve 27 Aralık tarihinde sona erecek.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Adaylar, başvurularını Hazine ve Maliye Bakanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirebilecek.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Bakanlık bünyesinde istihdam edilecek 456 sözleşmeli personel alımı kadro ve branş dağılımı şu şekilde:
14 çözümleyici sistem programcısı
13 programcı
3 mütercim-tercüman
22 mühendis
128 büro personeli
202 destek personeli
28 koruma ve güvenlik görevlisi
46 tekniker
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI MÜLAKAT SINAVI NE ZAMAN?
Giriş sınavı, sözlü usulle 17 Şubat-7 Mart 2025'te Ankara'da yapılacak.
SÖZLEŞMELİ ÇÖZÜMLEYİCİ-SİSTEM PROGRAMCISI (4/B) GİRİŞ SINAVI İLE İLGİLİ BİLGİLER
06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek-2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca Bakanlık merkez teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere giriş sınavı yapılmak suretiyle, aşağıdaki tabloda görev yeri, kontenjanı ve öğrenimi belirtilen 14 (on dört) Çözümleyici-Sistem Programcısı pozisyonu için sözleşmeli personel alınacaktır.
GÖREV YERİ: ANKARA
TEŞKİLAT: MERKEZ
POZİSYON / KONTENJAN / ÖĞRENİM
ÇÖZÜMLEYİCİ - SİSTEM PROGRAMCISI (GENEL) LİSANS: 6
ÇÖZÜMLEYİCİ - SİSTEM PROGRAMCISI (VERİ BİLİMİ) LİSANS: 4
ÇÖZÜMLEYİCİ - SİSTEM PROGRAMCISI (SİBER GÜVENLİK) LİSANS: 2
ÇÖZÜMLEYİCİ - SİSTEM PROGRAMCISI (YAZILIM) LİSANS: 2
TOPLAM: 14
Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanlardan, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türü esas alınarak yapılacak sıralamaya göre;
Çözümleyici-Sistem Programcısı (Genel) pozisyonu için belirlenen kontenjan sayısının 10 katı kadar aday,
Çözümleyici-Sistem Programcısı (Veri Bilimi) pozisyonu için belirlenen kontenjan sayısının 10 katı kadar aday,
Çözümleyici-Sistem Programcısı (Siber Güvenlik) pozisyonu için belirlenen kontenjan sayısının 10 katı kadar aday,
Çözümleyici-Sistem Programcısı (Yazılım) pozisyonu için belirlenen kontenjan sayısının 10 katı kadar aday,
yapılacak giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Yapılan sıralamada son sıradaki adayla aynı puanlı adaylar da sınava çağrılacaktır.
Giriş sınavı, sözlü usulle 17/02/2025 – 07/03/2025 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecektir.
Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri, Bakanlık internet sayfasında (www.hmb.gov.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Adaylar tarafından giriş sınavının tüm aşamalarına ilişkin bilgiler (giriş sınavına başvuru, başvurunun güncellenmesi, iptali ve sonucu, sınav yeri, tarihi, puanı ve sonucu vb. hususlar) Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden takip edilebilecektir.
SÖZLEŞMELİ ÇÖZÜMLEYİCİ-SİSTEM PROGRAMCISI (4/B) GİRİŞ SINAVI İLANI İÇİN TIKLAYINIZ
SÖZLEŞMELİ PROGRAMCI (4/B) GİRİŞ SINAVI İLE İLGİLİ BİLGİLER
06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek-2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca Bakanlık merkez teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere giriş sınavı yapılmak suretiyle, aşağıdaki tabloda görev yeri, kontenjanı ve öğrenimi belirtilen 13 (on üç) Programcı pozisyonu için sözleşmeli personel alınacaktır.
GÖREV YERİ: ANKARA
TEŞKİLAT: MERKEZ
POZİSYON / KONTENJAN / ÖĞRENİM
PROGRAMCI (GENEL) LİSANS: 7
PROGRAMCI (SİSTEM) LİSANS: 6
TOPLAM: 13
Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanlardan, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türü esas alınarak yapılacak sıralamaya göre;
Programcı (Genel) pozisyonu için belirlenen kontenjan sayısının 10 katı kadar aday,
Programcı (Sistem) pozisyonu için belirlenen kontenjan sayısının 10 katı kadar aday,
yapılacak giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Yapılan sıralamada son sıradaki adayla aynı puanlı adaylar da sınava çağrılacaktır.
Giriş sınavı, sözlü usulle 17/02/2025 – 07/03/2025 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecektir.
Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri, Bakanlık internet sayfasında (www.hmb.gov.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Adaylar tarafından giriş sınavının tüm aşamalarına ilişkin bilgiler (giriş sınavına başvuru, başvurunun güncellenmesi, iptali ve sonucu, sınav yeri, tarihi, puanı ve sonucu vb. hususlar) Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden takip edilebilecektir.
SÖZLEŞMELİ PROGRAMCI (4/B) GİRİŞ SINAVI İLANI İÇİN TIKLAYINIZ
SÖZLEŞMELİ MÜTERCİM-TERCÜMAN (4/B) GİRİŞ SINAVI İLE İLGİLİ BİLGİLER
06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek-2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca Bakanlık merkez teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere giriş sınavı yapılmak suretiyle, aşağıdaki tabloda görev yeri, kontenjanı ve öğrenimi belirtilen 3 (üç) Mütercim-Tercüman pozisyonu için sözleşmeli personel alınacaktır.
GÖREV YERİ: ANKARA
TEŞKİLAT: MERKEZ
POZİSYON / KONTENJAN / ÖĞRENİM
MÜTERCİM-TERCÜMAN LİSANS: 3
Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanlardan, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türü esas alınarak yapılacak sıralamaya göre; Mütercim-Tercüman pozisyonu için belirlenen kontenjan sayısının 10 katı kadar aday yapılacak giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Yapılan sıralamada son sıradaki adayla aynı puanlı adaylar da sınava çağrılacaktır.
Giriş sınavı, sözlü usulle 25/02/2025 – 27/02/2025 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecektir.
Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri, Bakanlık internet sayfasında (www.hmb.gov.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adaylar tarafından giriş sınavının tüm aşamalarına ilişkin bilgiler (giriş sınavına başvuru, başvurunun güncellenmesi ile iptali ve sonucu, sınav yeri, tarihi, puanı ve sonucu vb. hususlar) Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden takip edilebilecektir.
SÖZLEŞMELİ MÜTERCİM-TERCÜMAN (4/B) GİRİŞ SINAVI İLANI İÇİN TIKLAYINIZ