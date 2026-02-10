Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.797,04 %-0,30
        DOLAR 43,6287 %0,09
        EURO 51,9233 %-0,08
        GRAM ALTIN 7.030,08 %-1,24
        FAİZ 35,92 %2,05
        GÜMÜŞ GRAM 113,21 %-3,72
        BITCOIN 68.805,00 %-2,22
        GBP/TRY 59,5740 %-0,24
        EUR/USD 1,1894 %-0,17
        BRENT 68,73 %-0,45
        ÇEYREK ALTIN 11.494,19 %-1,24
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hazine ve Maliye Bakanlığından 29,9 milyar liralık kira sertifikası ihracı - İş-Yaşam Haberleri

        Hazine ve Maliye Bakanlığından 29,9 milyar liralık kira sertifikası ihracı

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, 29 milyar 864,5 milyon liralık kira sertifikası ihraç etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 22:23 Güncelleme: 10.02.2026 - 22:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hazine ve Maliye Bakanlığından 29,9 milyar liralık kira sertifikası ihracı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 29 milyar 864 milyon 500 bin lira tutarında 11 Şubat 2026 valörlü, 5 Şubat 2031 itfa tarihli sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

        Kira sertifikası almaya hak kazanan banka veya kamu kurum ve kuruluşlarına, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sağlık çalışanı, kendi kendine yaptığı Heimlich manevrası ile hayata tutundu

        Osmaniye'de yemek yerken boğazına lokma kaçan sağlık çalışanı İlyas Yıldır, kendi kendine yaptığı Heimlich manevrası sayesinde hayata tutundu. 112 Acil Sağlık Merkezi'nde Acil Tıp Teknikeri olarak görev yapan Yıldır, "Tek başına, yanınızda kimse yokken solunum yolu tam tıkandığında nasıl müdahale ed...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Müstehcen tuzak!
        Müstehcen tuzak!
        Trump'tan İran açıklaması
        Trump'tan İran açıklaması
        Real Betis'ten Amrabat kararı!
        Real Betis'ten Amrabat kararı!
        Ağırlaştırılmış müebbet talebi
        Ağırlaştırılmış müebbet talebi
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Kuyumcuyu soyup eşekle kaçtı!
        Kuyumcuyu soyup eşekle kaçtı!
        Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Macron: ABD artık şüphe yaratıyor
        Macron: ABD artık şüphe yaratıyor
        10 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        10 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        "Beni motive ediyor"
        "Beni motive ediyor"
        2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı
        2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı