El açmasından ayırt edilemeyecek lezzette, muhteşem bir börek sunacağım sizlere.
Hazır yufkadan börek malzemeleri:
- 4 adet hazır yufka
- 3 çorba kaşığı un
- bir su bardağı sıvı yağ
- 1 çorba kaşığı elma sirkesi
- Tuz
İç harcının malzemeleri:
- Beyaz peynir
- Dereotu
Üzeri için:
- 1 yumurta sarısı
- 1 tatlı kaşığı sıvıyağ
- Çörek otu
Hazır yufkadan börek yapılışı:
- Böbreğimizin sosunu hazırlamak için bir kaba unu, yağı, sirkeyi ve tuzu alıp harmanlayalım.
- Bir yufkayı tezgâha serelim. Üzerine bir fırça yardımıyla, hazırladığınız sostan sürelim.
- Bir bıçak yardımı ile 8 parçaya böldüğümüz yufkalarımızın içine harcından yerleştirelim. Sigara böreği şeklinde saralım.
- Diğer iki yufkaya da aynı işlemi uygulayalım.
- Yağlı kâğıt serilmiş fırın tepsimize aralıklı olarak hazırladığımız börekleri dizelim.
- Üzerlerine yumurta sarısı ve yağı karıştırarak sürelim
- Çörek otunu da serptikten sonra, 180 derecelik fırında üzerleri nar gibi kızarana kadar pişirelim.
- Afiyet olsun...
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