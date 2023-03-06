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HDP Eş Başkanı Mithat Sancar'dan Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında açıklamalar....

Sancar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"İzleyicilerimizin ve sizin izninizle depremle ilgili birkaç söz söylemek istiyorum. 1. ayı doldu. 6 Şubat'ta yaşadığımız büyük yıkımın birinci ayındayız. Şu saatte bir kampanya başlıyor. Depremde hayatını kaybeden bütün insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, sevdiklerine ve bütün topluma başsağlığı diliyorum.

Bugün başlayan kampanya 'Pencerende 1 Mum Yak' ismini taşıyor. Depremde hayatını kaybeden insanların talebi üzerine aydınlar, sanatçılar, sivil girişimciler ve demokratik kuruluşlar tarafından 10 gün süreyle, pencereye bir mum yakılması çağrısı var.

Enkazın altında gözleri açık giden canlarımız, yıkılan kentlerimiz, sökülen güllerimiz, susan kuşlarımız, tarifsiz kederimiz için elimizden kimsenin alamayacağı şeyi, bir insanlık mirası gibi uzun yarınlara taşımak için pencerende bir mum yak. Bu kampanya bugün 21.00'de başladı. Depremi ve acıları unutturmamamız gerekiyor.

Depremi unutturmamamız gerekiyor, yıkımları unutmamız gerekiyor, sorumluları unutmamız gerekiyor, yası ve kederi ortak hale getirmemiz gerekiyor. Toplum olmanın temel şartlarından biri yası ortak yaşamaktır.

"TÜRKİYE'DEKİ SİYASİ DENGEDE ÇOK KRİTİK BİR ROLÜMÜZ VAR"

Elbette gelişmeleri çok yakından dikkatli takip ediyoruz. Türkiye'de siyasi dengelerin oluşmasında çok kritik bir yerimiz, rolümüz, işlevimiz olduğunun farkındayız ve bunun bize yüklediği büyük sorumluluk var. Siyasetteki her türlü gelişmeyi çok daha dikkat ve titizlikle izliyoruz. Bu bizim halklarımıza, toplumumuza karşı görevimiz.

Yaşanılanların yarattığı sarsıntı önemsiz değil. Birçok yerde şunu söylüyoruz; Cumhurbaşkanlığı seçimi çok önemli. 2023 Mayıs veya Haziran'da yapılacak bu seçim hem Cumhurbaşkanlığı hem parlamento seçimleri Türkiye tarihinin belki de en önemli seçimleri olacaktır. Bu konuda açık ve ilkeli politika izlemeyi önemli bir görev olarak ortaya koymuştuk.

İlkeler önemli demiştik. 'Bu iktidarı seçimle göndermek istiyorsak, bu düzeni değiştirmek izliyorsak, ilkeler üzerinde uzlaşmayı, mutabakatı ilk sıraya koymalıyız, isimler tartışmasını bunun önüne geçirmemeliyiz' diyorduk biz.

Böyle olursa baskıcı iktidarı değiştirmek çok daha kolay olacaktır. Makam, iktidar, güç ve pay sahibi olma, parti çıkarlarını öne çıkarma kaygıları bu dönemde toplumdaki güveni zedeler diye uyarılar yapıyorduk. Yeni dönem, yeni başlangıç önemlidir. Bu başlangıcı ilkeler üzerine inşa etmek önemlidir. Kişisel hesaplar, toplum mühendisliği çabalar, siyaseti masa başı veya arka kapılarda dizayn etme çabalarından herkes uzak durmalıdır.

Son üç günde yaşananlar toplumda güven kaybına ve zedelenmesine yol açmıştır. Bu güveni tamir etmek gerekiyor. Değişim yolundaki istekle daha da perçinlemek gerekiyor. Deprem bize bu düzenin ne kadar çürük olduğunu bir kez daha gösterdi. Değişimin ilkelerini belirlemek önemlidir. Şimdi yeniden bir araya geldiler. Masadaki her bir çekişme ve tartışmayla ilgili değerlendirme yapmayı gerekli görmüyoruz."

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