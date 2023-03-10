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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP’ye açılan kapatma davası seçim sürecinde görüşülmemesi gerektiğini söylerek, davayla ilgili kararın seçim sonrasına bırakılması için yeniden başvuru yapacaklarını açıkladı. Sancar, “böyle bir belirsizliğin seçmenlere yaşatılması kabul edilebilir değil, YSK seçim takvimini açıkladıktan sonra hukukçularımızla değerlendireceğiz süreci uzatmadan başvurumuzu yapacağız” ifadelerini kullandı.

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Fox TV’de Çalar Saat programında İlker Karagöz’ün sorularını yanıtladı.

"MUHATABIMIZ KILIÇDAROĞLU"

Seçim sürecine ilişkin açıklamalar yapan Sancar, "Daha önce açıkladığımız gibi parlamento seçimlerine kendi ittifaklarımızla gideceğiz ama masayla ayrı bir görüşmemiz söz konusu değil. muhatabımız Kılıçdaroğlu" dedi.

Sancar “HDP’ye bakanlık” tartışması için de konuştu. “Böyle bir beklentimiz yok, bu tartışmanın içine çekilmeyi bile geçersiz manevra olarak görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

KILIÇDAROĞLU İLE NE ZAMAN GÖRÜŞECEKLER?

Sancar, Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklandıktan sonra “Hayırlı olsun. HDP’ye bekliyoruz” sözleri sonrasında merak edilen görüşme için ise "Bize şu an ulaşan bir randevu talebi yok. Kılıçdaroğlu geldiğinde somut yol haritası üzerinde konuşacağız sonrasında da aday çıkarıp çıkarılmaması yönündeki kararı yetkili organlarımız ve ittifakımızla değerlendireceğiz" diye konuştu.