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Haberler Gündem Politika Son dakika: HDP lideri Sancar: Müzakere ve diyalogla ortak adaya açığız ancak...
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HDP lideri Sancar: Kendi adayımızı çıkarmak en önemli seçenek

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Müzakere ile, açık diyalog ve mutabakatla ortak aday fikrine açık olduğumuzu söyledik. Bu saydığımız yöntemler karşılık bulmazsa şüphesiz kendi adayımızı çıkarmayı da en önemli seçenek olarak tutuyoruz" dedi.

Son dakika: HDP lideri Sancar: Müzakere ve diyalogla ortak adaya açığız ancak...
Sancar: Kendi adayımızı çıkarmak en önemli seçenek
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DHA

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Sancar, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine 1 yıl gibi az bir süre kaldığını belirterek, daha önce 'ortak aday' fikrine açık olduklarını duyurduklarını hatırlattı.

Sancar, "Müzakere ile, açık diyalog ve mutabakatla ortak aday fikrine açık olduğumuzu söyledik. Cumhurbaşkanlığı seçiminde politikamız budur. Açık müzakere, doğrudan diyalog ve gerçeklerle yüzleşme temelinde bir mutabakat. Eğer bu saydığımız yöntem karşılık bulmazsa hiç şüphesiz kendi yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Kimse imalar beklemesin. Bu saydığımız yöntemler karşılık bulmazsa şüphesiz kendi adayımızı çıkarmayı da en önemli seçenek olarak tutuyoruz. Bu kadar. Kulis bilgileriymiş de şuymuş da buymuş da; buradayız, herkesle konuşmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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