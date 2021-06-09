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HDP'liler sine-i millete mi dönecek DBP'ye mi geçecek? 0:00 / 0:00

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açmasının ardından gözler HDP'ye çevrildi. Habertürk'e konuşan parti kaynakları sine-i millet veya bir başka partiye geçişin gündemlerinde olmadığını söyledi. İddianamenin zayıf olduğu ve yeniden iade edilebileceğini belirten kaynaklar, iddianamenin kabulü halinde ise hukuki savunma yapacak.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle iade edilen dosyadaki eksiklikleri giderdi. İddianameyi Anayasa Mahkemesi'ne göndererek davayı yeniden açtı. Yaklaşık 850 sayfalık iddianame şimdi Anayasa Mahkemesi raportörü tarafından inceleniyor.

Bundan sonraki süreçte HDP'nin ne yapacağı merak ediliyor. HDP kaynakları ilk iddianamede olduğu gibi yeni iddianamenin de zayıf olduğu görüşünde ve bu iddianamenin de Anayasa Mahkemesi'nden dönebileceğini düşünüyor. Bu nedenle de hukukçu kurmaylar yapılacak savunma için hazırlık yapmaya başladı.

SİNE-İ MİLLET SÖZ KONUSU DEĞİL

İddianamenin kabulü halinde hukuki savunma yapılacak. Habertürk'e konuşan HDP kaynakları iddianamenin zayıf olduğunu, yapacakları savunma ile iddiaları çürütebileceklerini düşünüyor. Sine-i millet gibi bir seçeneğin söz konusu olmadığını söyledi.

BAŞKA BİR PARTİYE GEÇİŞ GÜNDEMDE DEĞİL

HDP, bir başka parti çatısı altında siyaset yapma seçeneğini de masasında tutmuyor. Parti kaynakları Meclis'te bir milletvekili ile temsil edilen Demokratik Bölgeler Partisi'ne toplu geçiş gibi bir seçeneğe de sıcak bakılmıyor.

Bu süreçte partinin hukuk komisyonu yapılacaklar konusunda tartışmalar yürütecek. Ayrıca bu alanda tanınmış Türkiye çapındaki hukukçular ile de görüş alışverişinde bulunulacak.