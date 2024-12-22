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        Haberler Dünyadan 'He-Man' filminde kötü adam belli oldu: İskeletor'u Jared Leto canlandıracak

        'He-Man' filminde kötü adam belli oldu: İskeletor'u Jared Leto canlandıracak

        Bir zamanların ünlü çizgi dizisi 'He-Man'in filmi çekiliyor. Nicholas Galitzine'in 'He-Man'i canlandıracağı filmde, kötü karakter 'İskeletor'a hayat verecek ismin Jared Leto olduğu açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2024 - 11:13 Güncelleme: 22.12.2024 - 11:14
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        'İskeletor' olacak
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        1980'li yılların ünlü çizgi filmi 'He-Man', film oluyor. 'Masters of the Universe' adlı filmde 'He-Man'i İngiliz oyuncu Nicholas Galitzine'in canlandıracağı daha önce açıklanmıştı. Şimdi de 'He-Man'in düşmanı 'İskeletor'u Oscar'lı yıldız Jared Leto'nun oynayacağı duyuruldu.

        Jared Leto, 'Bir Rüya İçin Ağıt', 'Morbius', 'Gucci Ailesi', 'Blader Runner 2049', 'Bay Hiçkimse', 'Sınırsızlar Kulübü' ve 'Dövüş Kulübü' gibi yapımlarla tanınıyor. Oyuncu, 'Dallas Buyers Club' filmindeki performansıyla 2014'te 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' Oscar'ını kazanmıştı.

        Jared Leto'nun 'He-Man' filminde hayat vereceği 'İskeletor', Eternia’nın en büyük savaşçısı He-Man’in kafatası yüzlü ezeli düşmanı olarak biliniyor.

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        Filmin yönetmeni Travis Knight, 'İskeletor’un yardımcılarından bazılarını da seçmiş durumda. Sam C. Wilson; 'Demir Çene’yi; Kojo Attah; 'Üç Göz'ü ve Hafthor Bjornsson da 'Keçi Adam’ı canlandıracak.

        Daha önce açıklanan oyuncular arasında; 'İskeletor’un teğmeni 'Kötü Lyn' olarak Alison Brie, 'He-Man’in sadık yoldaşı 'Teela' olarak Camila Mendes ve 'Teela’nın babası 'General' olarak Idris Elba yer alıyor.

        Merakla beklenen 'He-Man filmi, 5 Haziran 2026'da vizyona girecek. Filmin konusuna dair henüz bir açıklama yapılmadı.

        1983 ila 1985 arasında çekilen çizgi 'He-Man' çizgi filmi, 130 bölüm yayınlandı. Seride, 'He-Man' ve arkadaşları 'Eternia'yı ve Şato'sunun sırlarını 'İskeletor'un kötü emellerinden korumaya çalışır. İskeletor çok kötü bir yaratıktır.

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        #Jared Leto
        #Nicholas Galitzine
        #he-man filmi
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