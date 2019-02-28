Heat, şampiyonu son saniyede yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat, Golden State Warriors'ı son saniye basketiyle 126-125 mağlup etti.
NBA'e 11 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Miami Heat ile son şampiyon Golden State Warriors arasındaki karşılaşma, büyük heyecana sahne oldu.
Ev sahibi Heat, sezon sonunda basketbolu bırakacak all-star oyuncusu Dwyane Wade'in son saniyede attığı 3 sayılık basketle sahadan 126-125 galip ayrıldı.
Maçın kahramanı Wade, 25 sayı ve 7 ribaunt üretti. Goran Dragic 27 sayı, Josh Richarson ise 21 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle galibiyette önemli rol oynadı.
Warrors'ta Klay Thompson'ın 36 sayı, Kevin Durant'in 29 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve Stephen Curry'nin 24 sayı, 6 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.
BUCKS UZATMADA KAZANDI
Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Milwaukee Bucks, konuk olduğu Sacramento Kings'i uzatma sonunda 141-140 yendi.
Üst üste 6. galibiyetini alan Bucks'ta 4 oyuncu 20 sayı barajını geçti. Eric Bledsoe 26 sayı, 13 asist, 12 ribauntla "triple double" yaptı. Malcolm Brogdon 25, Khris Middleton ve Nikola Mirotic 21'er sayı kaydetti. Milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 8 sayı, 6 ribaunt üretti.
Kings'te Buddy Hield, 32 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Bogdan Bogdanovic de 28 sayı, 8 ribaunt, 8 asistle mücadele etti.
SONUÇLAR
Charlotte Hornets-Houston Rockets: 113-118
Atlanta Hawks-Minnesota Timberwolves: 131-123 (uzatmada)
Brooklyn Nets-Washington Wizards: 116-125
Miami Heat-Golden State Warriors: 126-125
Boston Celtics-Portland Trail Blazers: 92-97
Memphis Grizzlies-Chicago Bulls: 107-109
San Antonio Spurs-Detroit Pistons: 105-93
Dallas Mavericks-Indiana Pacers: 110-101
Utah Jazz-Los Angeles Clippers: 111-105
Sacramento Kings-Milwaukee Bucks: 140-141 (uzatmada)
Los Angeles Lakers-c: 125-119
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.