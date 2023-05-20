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Heat, son NBA finalisti Celtics karşısında farkı 2'ye çıkardı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics'i 111-105 yenen Miami Heat, Doğu Konferansı final serisinde 2-0 öne geçti.

Heat, son NBA finalisti Celtics karşısında farkı 2'ye çıkardı
AA

NBA play-off'larına tek karşılaşmayla devam edildi. Heat, son 6,5 dakikasına 96-87 geride girdiği maçta Celtics deplasmanından galip ayrılmayı başardı.

Heat'te Jimmy Butler 27 sayı, 8 ribaunt, 6 asist, 3 top çalma, Bam Adebayo 22 sayı, 17 ribaunt, 9 asist ve Caleb Martin 25 sayı üretti.

Geçen sezonun finalisti Celtics'te Jayson Tatum 34 sayı, 13 ribaunt, 8 asistle sahanın en skoreri oldu. Fakat Tatum, ilk maçta olduğu gibi son çeyrekte saha içi isabeti kaydedemedi. Jaylen Brown 16, Robert Williams ve Malcolm Brogdon 13'er sayı attı.

Serinin 3 ve 4. maçları Heat'in sahasında oynanacak.

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