Sezon başında adı Galatasaray ile anılan Meksikalı savunma oyuncusu Hector Moreno'ya, Bask basınına verdiği röportajında sarı-kırmızılı takımı sordular.

Geçen sezonun ortasında Roma'dan Real Sociedad'a transfer olan Hector Moreno, kendisiyle ilgilenen bazı kulüpler olduğunu söyledi.

''GALATASARAY İLE İLGİLİ ÇIKAN HABERLERİ BEN DE OKUDUM''

Sporx'te yer alan habere göre 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu Moreno, 'Dünya Kupası'nın ardından Galatasaray'a gideceğin yönünde bazı haberler çıktı. O dönem Sociedad'dan ayrılmayı düşündün mü? Sözleşmen bitene kadar Real'de kalmak istiyor musun?' şeklinde yöneltilen soruya ''Elbette isterim. Buradaki sözleşmem devam ediyor. Aslında bazında yazılanları çok takip etmemeya çalışıyorum ancak yakın çevrem bana haberlerle ilgili bilgi veriyor. Dünya Kupası'nın ardından bir süre sessiz kalmayı tercih ettim. Bazı kulüplerle temaslar oldu ancak hiçbir zaman ciddi seviyeye çıkmadı. Galatasaray ile ilgili haberleri de okudum ama burada çok mutluyum. Neden başka bir kulübe gitmek isteyeyim ki?'' yanıtını verdi.

Tecrübeli Meksikalı savunma oyuncusunun 2021 yılına kadar Real Sociedad ile sözleşmesi bulunuyor. Moreno bu sezon mavi-beyazlı ekibin formasıyla 10 resmi maçta görev yaptı.

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