Sezon başında adı Galatasaray ile anılan Meksikalı savunma oyuncusu Hector Moreno'ya, Bask basınına verdiği röportajında sarı-kırmızılı takımı sordular.
Geçen sezonun ortasında Roma'dan Real Sociedad'a transfer olan Hector Moreno, kendisiyle ilgilenen bazı kulüpler olduğunu söyledi.
''GALATASARAY İLE İLGİLİ ÇIKAN HABERLERİ BEN DE OKUDUM''
Sporx'te yer alan habere göre 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu Moreno, 'Dünya Kupası'nın ardından Galatasaray'a gideceğin yönünde bazı haberler çıktı. O dönem Sociedad'dan ayrılmayı düşündün mü? Sözleşmen bitene kadar Real'de kalmak istiyor musun?' şeklinde yöneltilen soruya ''Elbette isterim. Buradaki sözleşmem devam ediyor. Aslında bazında yazılanları çok takip etmemeya çalışıyorum ancak yakın çevrem bana haberlerle ilgili bilgi veriyor. Dünya Kupası'nın ardından bir süre sessiz kalmayı tercih ettim. Bazı kulüplerle temaslar oldu ancak hiçbir zaman ciddi seviyeye çıkmadı. Galatasaray ile ilgili haberleri de okudum ama burada çok mutluyum. Neden başka bir kulübe gitmek isteyeyim ki?'' yanıtını verdi.
Tecrübeli Meksikalı savunma oyuncusunun 2021 yılına kadar Real Sociedad ile sözleşmesi bulunuyor. Moreno bu sezon mavi-beyazlı ekibin formasıyla 10 resmi maçta görev yaptı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.