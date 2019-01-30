Hedef Yapı Sanayi ve Ticaret limited Şirketi'nin iflasına karar verildi. Şirket üç ay önce konkordato talebinde bulunmuş İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2018/1179 sayılı kararıyla şirkete üç aylık geçici mühlet verilmişti.

ÇAMLICA CAMİ VE İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI İNŞAATINDA YER ALDI



Hedef Yapı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre 1997 yılında kurulan şirket Çamlıca Camii inşaatı, İstanbul Atatürk Havalimanı, Dünya Ticaret Merkezi, Bakü Tiflis Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı, Akasya Alışveriş Merkezi (AVM) ve konut inşaatı, Susesi Otel ve Kongre Merkezi, Adana Hilton ve Sabancı Üniversitesi inşaatlarında yer almıştı. Şirket Rusya, Ukrayna, Kazakistan ve Libya'da da bazı projelerde görev aldı.

ETİYOPYA VE TÜRKİYE'DE DEVAM EDEN PROJELERİ VAR



İnternet sitesine göre Hedef Yapı'nın devam eden projeleri arasında Etiyopya-Addis Ababa Hastane Projesi,-Addis Ababa-Konut & Restoran & AVM Projesi, Doğa Kumburgaz ve Kağıthane 6540 bulunuyor.