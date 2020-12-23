Kanal D'nin sevilen dizisi Hekimoğlu, heyecan dolu 30. bölümüyle dün akşam ekrana geldi. Ateş Hekimoğlu'nun vurulması hastanede her şeyi birbirine katar. Hekimoğlu 30. bölümde neler oldu? Hekimoğlu 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

HEKİMOĞLU 30. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu 22 Aralık Salı yayınlanan 30. Bölümde Ateş, kim olduğu belli olmayan biri tarafından vuruluyor!

Alaz isimli biri hastaneye gelir ve Hekimoğlu ile hesaplaşmak ister. Hekimoğlu’nu vuran Alaz’ın kendisi de güvenlik görevlileri tarafından vurulur. Hekimoğlu bir yandan neden silahlı saldırıya uğradığını sorgularken, bir yandan da başka bir vakayı çözmeye çalışır. Fakat olaylar ilerledikçe hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını fark eder. Hekimoğlu kurtulacak mı? Alaz kim? Hekimoğlu’nu neden vurdu? Hekimoğlu’nun iyileşmesini isteyen İpek’i nasıl önemli bir karar bekliyor?

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'de Kanal D'de!

HEKİMOĞLU 31. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hekimoğlu dizisi takipçileri yeni bölümü merak ediyor ancak Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.