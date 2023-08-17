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        Haberler Gündem Güncel Helikopterler Bolu'daki yangın için havalandı!

        Bolu'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Bolu'da ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere yangın söndürme helikopterleri ile orman işçileri müdahale etmeye başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 15:49
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        Helikopterler Bolu'daki yangın için havalandı!
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        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        İlçeye bağlı Aynalıkaya köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangına, 2 yangın söndürme helikopteri, arazözler ve orman işçileri tarafından müdahalede bulunuluyor.

        #haberler
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