Helikopterler Bolu'daki yangın için havalandı!

Bolu'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Bolu'da ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere yangın söndürme helikopterleri ile orman işçileri müdahale etmeye başladı
Giriş: 17.08.2023 - 15:49
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Aynalıkaya köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına, 2 yangın söndürme helikopteri, arazözler ve orman işçileri tarafından müdahalede bulunuluyor.