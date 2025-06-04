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        Haberler Magazin Helin Kandemir ile Celal Can Algül ayrıldı - Magazin haberleri

        Helin Kandemir ile Celal Can Algül ayrıldı

        Ünlü oyuncu Helin Kandemir, iş adamı sevgilisi Celal Can Algül ile yollarının ayrıldığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 17:47 Güncelleme: 04.06.2025 - 18:38
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        Ayrılık sonrası ilk açıklama
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        Helin Kandemir, geçtiğimiz mart ayında iş adamı Celal Can Algül ile aşk yaşamaya başlamıştı.

        Ancak ikilinin aşkı uzun sürmedi. Kandemir, rol aldığı 'Aşkın Yüzü' filminin galasında, Algül ile ayrıldığını duyurdu. 2 Haziran'da 21'inci yaşına basan oyuncu, doğum gününü ailesi ve arkadaşlarıyla kutladığını ifade etti.

        Helin Kandemir, Celal Can Algül ile ilgili sorular karşısında; "Şu anda devam eden romantik bir durum yok. Sevdiklerim nefes alsın sağlıklı olsun en güzel hediye bu" dedi.

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        Celal Can Algül, daha önce de oyuncu Derya Şensoy ile aşk yaşamıştı.

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        #Helin Kandemir
        #Celal Can Algül
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