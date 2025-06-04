Helin Kandemir ile Celal Can Algül ayrıldı

Helin Kandemir, geçtiğimiz mart ayında iş adamı Celal Can Algül ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Ancak ikilinin aşkı uzun sürmedi. Kandemir, rol aldığı 'Aşkın Yüzü' filminin galasında, Algül ile ayrıldığını duyurdu. 2 Haziran'da 21'inci yaşına basan oyuncu, doğum gününü ailesi ve arkadaşlarıyla kutladığını ifade etti.

Helin Kandemir, Celal Can Algül ile ilgili sorular karşısında; "Şu anda devam eden romantik bir durum yok. Sevdiklerim nefes alsın sağlıklı olsun en güzel hediye bu" dedi.

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