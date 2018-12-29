Hem FFP'ye uyulacak hem transfer yapılacak

Süper Lig'in ilk yarısını küme düşme hattında bitiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başlarken, yapılacak takviyeler için izlenecek yol da belli oldu.

Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre başkan Ali Koç ve kurmayları, UEFA ile yapılan Finansal Fair Play (FFP) anlaşmasını riske atmayacak. Zira Koç, teknik direktör Ersun Yanal'ın imza töreninde yaptığı "Gözümüzü karartacağız" açıklaması ile UEFA anlaşmasının rafa kaldırılacağını işaret etmişti.

Ancak Avrupa kupalarından men edilmenin uzun vadede getireceği sorunları dikkate alan yönetim, transfer yapacak ama FFP'ye de dikkat edecek. Ekonomik anlamda hem uygun hem de verimli olacak oyuncuları hedefleyen Sarı-Lacivertliler, ligin ikinci yarısını en iyi noktada bitirip yaz döneminde de takviye yapmayı planlıyor.

Fenerbahçe'ye başkan olmasının ardından kısa sürede pek çok sponsorluk anlaşmasına imza atan Ali Koç'un, transfer döneminde de bireysel olarak hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağı ve tüm imkanları Sarı-Lacivertli kulüp için seferber edeceği öğrenildi.

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