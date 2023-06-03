ÇİLEKLİ MİLFÖY PASTA NASIL YAPILIR?

Çözülen milföy hamurlarını dört parçaya bölün. Fazla kabarmaması için üzerine çatal ile delikler açın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine milföyleri dizin ve 170 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Milföylerin kabarmaması için üzerlerine nohut gibi bakliyatlar koyarak ağırlık yapabilirsiniz.

Kreması için bir tencereye süt, şeker, yumurta sarısı ve unu ekleyerek karıştırın. Altını orta derecede açın yumurta pişmesin. Nişastayı sulandırarak karışıma ekleyin. Orta derecede çırpma teli ile karıştırmaya devam edin.