Hem komik hem dahice! İşte en yaratıcı masaüstü duvar kağıtları
Masaüstü duvar kağıdı seçimi çok basit gibi gözükebilir ama işin içine biraz yaratıcılık girdiğinde ufak bir seçim; sizi, karakterinizi ve mizah seviyenizi yansıtır.
Giriş: 02.11.2023 - 14:51 Güncelleme: 02.11.2023 - 14:51
1
"Oğlumun masaüstü arka planıyla daha fazla gurur duyamazdım."
2
"Yeni duvar kağıdım."
3
"Üniversitedeki ilk yılımdaki yatak odamın manzarası."
4
"Yeni masaüstü arka planım."
5
"Zürafalı masaüstü arka planı."
6
"Organizasyon becerilerim hakkında ne düşündüğünüzü merak ediyorum."
7
"İş arkadaşımın masaüstü arka planı."
8
"4 monitörlü kurulum için en iyi duvar kağıdı."
9
"Muhteşem fikir."