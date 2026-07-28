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        HUAWEI FreeClip 2 S Türkiye'de!

        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 18:28
        Haberler Sponsorlu İçerik Hem Kulaklık Hem Aksesuar: HUAWEI FreeClip 2 S Türkiye’de!

        Kulak içi kulaklıkların yarattığı fiziksel baskıdan ve çevreden izole olma hissinden sıkılanlar için açık kulak (open-ear) tasarımı yepyeni bir boyuta taşınıyor. HUAWEI'nin teknoloji ile giyilebilir modayı bir araya getiren yeni nesil kulaklığı FreeClip 2 S, %25 daha yumuşak esnek yapısı, NPU destekli yapay zeka işlemcisi ve mücevher kutusunu andıran tasarımıyla test masamızda. İşte ilk nesil FreeClip ve FreeClip 2 modellerine kıyasla sunduğu yenilikler, sokak testleri ve günlük kullanım deneyimimiz.

        Açık kulak kulaklık kategorisi, son dönemde hem spor tutkunlarının hem de yoğun şehir temposunda çevresinden kopmak istemeyen kullanıcıların ilk tercihi haline geldi. Bu kategorinin şüphesiz en radikal tasarım adımlarından birini atan HUAWEI, FreeClip serisini yeni "S" sürümüyle güncelledi. Masamıza konuk olan HUAWEI FreeClip 2 S, sadece donanımsal yükseltmeler sunmakla kalmıyor; kulakta bir aksesuar gibi duran estetik çizgisiyle teknoloji ve moda arasındaki sınırı tamamen ortadan kaldırıyor.

        "Küpelerim mi? Hayır, Kulaklığım!"

        FreeClip 2 S’i kutusundan çıkardığınız ilk anda dikkatinizi çeken şey, cihazın klasik bir teknolojik oyuncaktan ziyade lüks bir aksesuar hissi yaratması oluyor. Derin Deniz Mavisi (Deepsea Blue) ve Uzay Grisi (Space Silver) renk seçenekleriyle gelen cihaz, sıvı metalik parlaklığı doğal tonlarla buluşturuyor.

        Şarj kutusu tarafında kullanılan özel NCVM kaplama teknolojisi, kutuya adeta bir mücevher kutusu görünümü kazandırmış. Önceki nesil modellere kıyasla kullanılabilir iç hacmi %20 oranında genişletilen bu şarj kutusu, son derece pratik bir kullanım senaryosunu da beraberinde getiriyor: Gece kulaklıklarınızı şarj kutusuna koyarken, gün boyu kullandığınız küçük günlük küpelerinizi veya küçük takılarınızı da kutunun içindeki ekstra saklama alanına güvenle yerleştirebiliyorsunuz.

        Kulaklığın kulağa oturan üçlü mimarisi; Acoustic Ball, Comfort Bean ve bunları birleştiren Airy C-Bridge yapısından oluşuyor. Ayna parlaklığındaki yüzeyi ve kulaktaki duruşuyla dışarıdan bakıldığında şık bir küpeyi andıran FreeClip 2 S, stil sahibi kullanıcılar için sokak modasından gece şıklığına kadar her kombinle mükemmel bir uyum yakalıyor.

        Üç Neslin Karşılaştırması: FreeClip Serisinde Neler Değişti?

        HUAWEI’nin açık kulak yolculuğunda katettiği mesafeyi anlamak için FreeClip, FreeClip 2 ve yeni FreeClip 2 S modellerini yan yana getirmek gerekiyor.

        İlk nesil FreeClip, TPU malzeme kaplı esnek köprüsü ve IP54 dayanıklılık sertifikasıyla kategorisinin öncülerindendi. FreeClip 2 modelinde malzeme kalitesi likit silikona yükseltilmiş, ses sürücüleri geliştirilmişti. Yeni FreeClip 2 S ise bu evrimi zirveye taşıyor.

        Geliştirme süreçlerinde 130°C yüksek sıcaklıkta pişirme ve 28 farklı optimizasyon aşamasından geçen yeni Airy C-Bridge yapısı, bir önceki nesle kıyasla %25 daha yumuşak ve esnek bir formda tasarlandı. Cilt dostu sıvı silikondan üretilen ve 37 ayrı güvenlik testinden geçen bu yapı, kulak üzerinde oluşan baskıyı sıfıra indiriyor. Her bir kulaklığın yalnızca 5.1 gram ağırlığında olması sayesinde, sabah saatlerinde kulağınıza taktığınız cihazı gün boyunca orada unutuyorsunuz.

        Dayanıklılık tarafında da önemli bir sıçrama mevcut: İlk nesildeki IP54 derecesi, FreeClip 2 S modeliyle birlikte kulaklıklarda IP57 seviyesine çıkarılmış durum da. Bu güncelleme, kulaklığın sadece tere ve hafif yağmura değil; tozlu açık hava sporlarına ve yoğun sağanak yağışa karşı tam koruma sağladığı anlamına geliyor.

        Gürültülü Metrodan Sessiz Ofise

        FreeClip 2 S'in en büyük teknolojik devrimi işlemci mimarisinde yatıyor. Cihaz bünyesinde yer alan yeni nesil NPU (Yapay Zeka İşlemcisi), bir önceki nesle kıyasla 10 kat daha yüksek bilgi işlem gücü sunuyor. Bu işlem gücü, kulaklığın "Adaptif Açık Kulak Dinleme" teknolojisini çalıştırmasını sağlıyor.

        Günlük testlerimizde kulaklığın bu özelliğini zorlu şehir senaryolarında denedik. Telefon ekranına dokunmanıza veya kulaklığa müdahale etmenize gerek kalmadan; sessiz bir çalışma ortamından kalabalık ve gürültülü bir metro istasyonuna geçtiğinizde NPU ortam gürültüsünü anlık olarak analiz ediyor. Kulaklık, ses seviyesini kulak sağlığınızı riske atmadan pürüzsüz bir şekilde yükseltiyor. Gürültülü alandan sessiz bir havalimanı salonuna geçtiğinizde ise ses seviyesi otomatik ve yumuşak bir şekilde ideal seviyeye çekiliyor. Kullanıcılar HUAWEI Audio Connect uygulaması üzerinden bu adaptif kontrolün hassasiyetini Düşük, Varsayılan ve Yüksek olmak üzere üç farklı modda kişiselleştirebiliyor.

        Ayrıca sosyal medyada veya farklı uygulamalarda gezinirken içerikler arasındaki ani ses seviyesi farklılıkları da yine bu akıllı algoritma sayesinde otomatik olarak dengeleniyor.

        Sınırsız Uzamsal Ses Deneyimi

        Açık kulak tasarımlarının tarihsel olarak en çok eleştirildiği iki konu "zayıf bas performansı" ve "dışarıya ses sızıntısı" olmuştur. HUAWEI, FreeClip 2 S'te yer verdiği 10.8 mm Çift Diyaframlı Akustik Sürücü ve entegre çift manyetik devre mimarisiyle bu algıyı yıkıyor. İlk nesil FreeClip ile karşılaştırıldığında, cihazın toplam ses yüksekliği ve düşük frekans (bas) gücü %100 oranında artırılmış. Dinlediğiniz dinamik parçalarda davul vuruşlarını ve bas derinliğini kulağınızı kapatmadan hissetmek oldukça etkileyici.

        Gizlilik tarafında ise "Ters Ses Alanı" teknolojisi devreye giriyor. Kulaklık, dışarıya yönelen ses dalgalarını zıt fazlı ses dalgalarıyla nötralize ederek ses sızıntısını minimuma indiriyor. Sessiz bir ofis ortamında veya asansörde yüksek sesle müzik dinlerken dahi yanınızdaki kişilerin ne dinlediğinizi duyması imkansız hale geliyor.

        Önemli bir diğer yenilik ise 6 eksenli IMU sensörüyle desteklenen "Sınırsız Uzamsal Ses" özelliği. Baş hareketlerinizi gerçek zamanlı takip eden bu teknoloji, sesin kaynağını sabit tutarak 360 derecelik çevresel bir ses sahnesi oluşturuyor. İşin en sevindirici tarafı ise bu özelliğin yalnızca HUAWEI ekosistemiyle sınırlı kalmayıp, iOS ve Android işletim sistemli tüm cihazlarda tamamen tutarlı ve yüksek performansla çalışması.

        Sokak ve Rüzgar Testi

        Kulaklığın mikrofon performansını sınamak adına cihazı şantiye alanı yakınlarında, yoğun caddelerde ve bisiklet sürüşünde test ettik. FreeClip 2 S; çift mikrofon, VPU (Kemik İletimli Sensör) ve çok kanallı DNN (Derin Sinir Ağı) algoritmalarını NPU'nun yüksek işlem gücüyle birleştiriyor.

        Yaklaşık 90 dB gürültünün bulunduğu yoğun bir cadde ortamında gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmelerinde, arka plandaki korna ve insan sesleri başarıyla filtrellendi ve sesimiz karşı tarafa pürüzsüz bir şekilde iletildi. 15 km/s hızla gerçekleştirdiğimiz bisiklet sürüşü testinde ise rüzgar paraziti kemik iletim sensörü sayesinde engellenerek konuşmaların kristal netliğinde kalması sağlandı.

        Gelişmiş Kontroller, Pil Ömrü ve Otomatik Yön Tayini

        Kullanım kolaylığı açısından FreeClip 2 S oldukça yenilikçi çözümler sunuyor. Sağ ve sol kulaklık arasında hiçbir fark bulunmuyor; kulaklıkları kutudan çıkarıp istediğiniz kulağınıza taktığınızda dahili sensörler yönü otomatik olarak tespit ediyor.

        Dokunma ve basılı tutma hareketlerine ek olarak, kulağınızın arkasında kalan Comfort Bean bölümü üzerinde parmağınızı yukarı/aşağı kaydırarak ses seviyesini doğrudan kulaklık üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Baş hareketi kontrolleri ise toplantılarda veya ellerinizin dolu olduğu anlarda büyük kolaylık sağlıyor: Gelen bir aramayı başınızı dikey olarak sallayarak yanıtlayabiliyor, yatay olarak sallayarak reddedebiliyorsunuz.

        Batarya tarafında tek şarjla 9 saat aralıksız müzik oynatma süresi sunan kulaklıklar, şarj kutusunun desteğiyle toplamda 38 saatlik bir kullanım ömrüne ulaşıyor. Sadece 10 dakikalık hızlı şarj ile 3 saatlik dinleme süresi elde etmek, acil durumlarda hayat kurtarıcı bir detay olarak öne çıkıyor. Ayrıca cihazın aynı anda iki farklı cihaza (örneğin bilgisayar ve telefon) bağlanabilmesi ve ses kaynakları arasında otomatik geçiş yapabilmesi çoklu görev yürütenler için büyük konfor.

        Satın Almaya Değer mi?

        HUAWEI FreeClip 2 S, açık kulak kategorisini geleneksel bir alternatif olmaktan çıkarıp ana akım bir yaşam tarzı standardına dönüştürüyor. %25 daha yumuşak gövde yapısıyla sunduğu rakipsiz konfor, NPU destekli akıllı gürültü ve ses yönetimi, %100 artırılmış bas performansı ve IP57 dayanıklılık standardı, cihazı sınıfının en iddialı oyuncusu haline getiriyor.

        Şık tasarımıyla bir teknoloji ürününden ziyade tarzınızı tamamlayan değerli bir aksesuar gibi duran FreeClip 2 S; gün boyu kulaklık takmak zorunda olan profesyoneller, spor tutkunları, estetiğe önem veren kullanıcılar ve kulak içi kulaklıkların yarattığı rahatsızlıktan kaçınan herkes için gözü kapalı tercih edilebilecek premium bir seçenek.

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