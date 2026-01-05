Hemşire maaş zammı açıklandı! 2026 Ocak zammına göre yeni hemşire maaşı ne kadar, kaç TL?

Hemşire maaşı enflasyon oranı sonrası belli oldu. SSK ve Bağkur emeklilerinin ocak ayı zammı %12.19 oldu. Memur ve memur emeklilerinin zam oranı %18.60 olarak gerçekleşti. Peki Ocak zammı sonrası hemşire maaşı ne kadar oldu, kaç TL? İşte 2026 hemşire maaşları!