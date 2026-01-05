Hemşire maaş zammı açıklandı! 2026 Ocak zammına göre yeni hemşire maaşı ne kadar, kaç TL?
Aralık enflasyon oranına göre memur maaşları belli olurken hemşire maaş zammı merak ediliyor. Yılın son 6 ayına ait enflasyon verileriyle birlikte meslek gruplarında maaşlar güncellendi. Mesleğe yeni başlayacak olanlar veya hemşirelik mesleğinde olan vatandaşlar için güncel hemşire maaşının ne kadar olduğu açıklandı. Peki 2026 Ocak zammına göre yeni hemşire maaşı ne kadar, kaç TL? İşte, zamlı hemşire maaşı
Hemşire maaşı enflasyon oranı sonrası belli oldu. SSK ve Bağkur emeklilerinin ocak ayı zammı %12.19 oldu. Memur ve memur emeklilerinin zam oranı %18.60 olarak gerçekleşti. Peki Ocak zammı sonrası hemşire maaşı ne kadar oldu, kaç TL? İşte 2026 hemşire maaşları!
HEMŞİRE MAAŞI 2026 NE KADAR OLDU?
8/1 derecesindeki hemşire maaşı 58.634 TL iken yeni zam oranıyla birlikte 70.380 TL olacak.
MEMUR ZAMMI AÇIKLANDI!
Memurların yakından takip ettiği Aralık ayı enflasyon oranları, 5 Ocak Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu'nun aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından ocak ayında emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 12,19, emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 18,60 oranında zam yapılacak
SSK ve BAĞ-KUR maaş zammı %12,19
Memur ve emekli memur maaş zammı %18,60