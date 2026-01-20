Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Hentbol Hentbolda Milli Takım'ın rakibi Romanya oldu - Diğer Haberleri

        Hentbolda Milli Takım'ın rakibi Romanya oldu

        A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın, 2027 Dünya Şampiyonası elemelerindeki rakibi Romanya oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 23:34 Güncelleme: 20.01.2026 - 23:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hentbolda Milliler'in rakibi Romanya oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2. turunda Romanya ile eşleşti.

        Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, Kıbrıs Rum Kesimi'ni iki maçta da yenerek 2. ön eleme turuna yükselen milli takımın rakibi, 2026 Avrupa Şampiyonası B Grubu'nu son sırada tamamlayan Romanya oldu.

        Türkiye, 2. turda ilk maçını 18-19 Mart'ta sahasında, rövanşını da 21-22 Mart'ta deplasmanda oynayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Uygulama noktasında alkollü sürücünün otomobilinin çarptığı polis, 19 ay sonra şehit oldu

        Olay, 19 Haziran 2024 tarihinde gece saatlerinde Diyarbakır ili Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda meydana geldi. Trafik uygulaması yapan polis ekipleri, Aykut Şahmeran'ın kullandığı 55 AIG 71 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, uygulama noktasında görevli trafik polis...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Haseke'de anlaşmaya varıldı
        Haseke'de anlaşmaya varıldı
        Soğuk çekiliyor, kuraklık sürüyor
        Soğuk çekiliyor, kuraklık sürüyor
        Barrack'tan entegrasyon çağrısı
        Barrack'tan entegrasyon çağrısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şakalaşma kavgaya dönüştü! Bıçakladığı arkadaşı öldü
        Şakalaşma kavgaya dönüştü! Bıçakladığı arkadaşı öldü
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması!
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması!
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz
        Yeni Fed başkanı için geri sayım
        Yeni Fed başkanı için geri sayım
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        19 ay sonra hayatını kaybetti
        19 ay sonra hayatını kaybetti
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu