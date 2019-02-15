E-ticaret platformu Hepsiburada, 17 bin iş ortağıyla birlikte uluslararası pazarlara açılmak için e-ihracat modelini hayata geçirdi. Hepsiburada’nın global pazarlar için hazırladığı web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden başlatılan e-ihracat modeli, ilk etapta İngilizce ve Arapça dillerinde kullanıma sunuldu.

Yeni platformun tanıtımı için düzenlenen toplantıda verilen bilgiye göre Ortadoğu ülkelerindeki müşteriler ülkelerin yerel para birimi ve ödeme sistemleri; diğer ülkelerde yaşayan müşteriler ise Euro veya dolar cinsinden ödeme yapabiliyor.

Sundukları e-ihracat modeliyle yerel işletmeleri küresel bir oyuncu haline getirmeyi amaçladıklarını belirten Hepsiburada Uluslararası Grup Başkanı Emre Ekmekçi, "Türk işletmeleri yurt dışı pazarlarına açılarak hem kendi işlerini büyütecek hem de ekosistem ve ekonomimize katkı sağlayacak. E-ihracata öncelikli olarak Türk dizileri ve ürünlerinin popüler olduğu pazarlardan başladık. İş ortaklarımız şu anda 10 farklı saat dilimine Türkiye'den satış yapıyor" dedi.

DUBAİ'YE TOST MAKİNESİ, FRANSA'YA TÜRK KAHVESİ

Türkiye'nin 2023 yılı 350 milyar TL'lik e-ticaret hedefi içerisinde e-ihracat payının yaklaşık 70 milyar TL büyüklüğe ulaşacağını tahmin ettiklerini kaydeden Ekmekçi'nin toplantıda verdiği bilgiye göre şu ana kadar e-ihracat yaptıkları ülkelerde, en çok ilgi gören ürünler ise şunlar oldu:

Dubai'de en çok Türk kahvesi fincanı seti, çay bardağı seti ve tost makinesi; Rusya'da oyuncak bebek, kozmetik ürünler ve kadın giyim ürünleri; Azerbaycan'da çocuk giyim, erkek botu ve kulaklık; Hollanda'da Türkçe çocuk kitapları, oyuncak ve elektrikli diş fırçası; Almanya'da işlemeli yatak örtüleri ve nevresim takımları, kırlentler ve süs eşyaları; Fransa'da Türk kahvesi makinesi, Türk kahvesi ve çocuk giyim ürünleri; Orta Doğu'da ise lokum, kadın giyim, spor ayakkabı ve takı...

'TALEP OLURSA, TANZİM SATIŞA GEÇERİZ'

Toplantıya katılan Hepsiburada Kurumsal İletişim ve İlişkiler Grup Başkanı Koray Öztürkler de, temel gıda fiyatlarını aşağı çekmek için başlatılan tanzim satış kampanyasıyla ilgili bir soruya ise şu yanıtı verdi: "Enflasyonla mücadeleye destek, milli ve yerli üretim logosu gibi kampanyaların hepsine katıldık. Talep gelirse tabi ki tanzim satışlara da geçeriz."