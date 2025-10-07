Habertürk
        Hepsiburada'da Premium indirim günleri başladı - Teknoloji Haberleri

        Hepsiburada’da Premium indirim günleri başladı

        6-13 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak Premium İndirim Günleri kampanyası kapsamında, modadan teknolojiye, ev yaşamından kişisel bakıma kadar birçok kategoride Premium üyelere özel indirimler sunulduğu açıklandı. Kampanya kapsamında 81 ilde pazar günü teslimatı, kargo bedava ayrıcalığı, "Peşin Fiyatına 9 Taksit" ve "Daha Ucuzunu Bulursan Farkı İade" fırsatları sunulacağı vurgulandı

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2025 - 14:46 Güncelleme: 07.10.2025 - 14:46
        Premium indirim günleri
        Hepsiburada, Premium üyelerine özel kampanyası kapsamında farklı kategorilerde avantajlı fiyatlar, sepet indirimleri ve kupon fırsatları sunacağını açıkladı.

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Teknolojiden modaya, ev yaşamından kişisel bakıma uzanan geniş ürün yelpazesiyle Premium kullanıcıları, alışverişin her aşamasında ayrıcalıklı bir deneyim yaşanacak.

        MODA VE SPOR ALIŞVERİŞLERİ ÖN PLANDA

        Moda ve spor kategorilerinde dikkat çekici avantajlar sunuluyor. Giyim alışverişlerinde sepette %60’a varan indirimlerin yanı sıra 1.200 TL ve üzeri alışverişlerde 300 TL’ye varan kupon fırsatları yer alıyor. Ayakkabı ve çanta kategorisinde 750 TL’ye 150 TL kupon, seçili markalarda Premium’a özel sepette %45 net indirim ve belirli marka saatlerde ek 1.000 TL indirim kampanyanın öne çıkan fırsatları arasında bulunuyor.

        Spor ve outdoor alışverişlerinde ise Premium üyeler sepette %15 indirim ve dünyaca ünlü markalarda %15 net indirim avantajından yararlanabiliyor. Böylece hem spor giyim hem günlük kombinlerde Premium ayrıcalığı öne çıkıyor.

        GÜZELLİK VE KİŞİSEL BAKIMDA SEZON FIRSATLARI

        Kişisel bakım ve güzellik kategorilerinde dünyaca ünlü markalarda özel indirimler Premium üyelerle buluşuyor. Seçili kozmetik markalarında 3 al 2 öde kampanyası uygulanırken, belirli ürünlerde 800 TL’ye 200 TL indirim, kişisel bakım kategorisinde ise 1.200 TL’ye 300 TL indirim fırsatları dikkat çekiyor. Hepsiburada satıcılı parfümlerde sunulan %40 indirim de kampanyanın en cazip avantajlarından biri olarak öne çıkıyor.

        EV YAŞAMI ÜRÜNLERİNDE FIRSATLAR

        Evini yenilemek veya yaşam alanına konfor katmak isteyen kullanıcılar için de Premium İndirim Günleri kapsamında çok sayıda avantaj sunuluyor. Seçili ev dekorasyon ürünlerinde %15 indirime ek 300 TL kupon ve sepette %55’e varan indirim uygulanıyor. Kampanya süresince seçili markalarda %60’a varan indirimler de kullanıcıları beklediği belirtildi.

