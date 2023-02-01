Her iki tüketiciden biri market market geziyor

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Tüketiciler, market market 'ucuz'un peşinde. Ipsos, son dönemdeki fiyat artışlarının ardından tüketicilerin davranışlarını inceledi. Araştırmaya göre her 2 tüketiciden biri en ucuzunu bulabilmek için market market dolaştığını, her zaman kullandığı markalar yerine en ucuzunu ya da indirimde olan markaları aldığını ifade etti.

Hanelerin hesaplı ürün arayışı ile birlikte indirim marketlerinin Hızlı Tüketim Ürünleri (HTÜ) harcamalarındaki payı belirgin artış gösterdi. Haneler 2021’de her 100 TL’lik HTÜ harcamasının 31 TL’sini indirim marketlerinde yaparken, 2022’de bu kanala ayrılan pay 34’e yükseldi.

SON BİR SENEDE DAHA FAZLA TERCİH EDİLDİ

Son bir sene içinde en fazla tercih edilen en fazla satış yapan kanal indirim marketleri oldu.

Market markaları her 2 tüketiciden birinin tercihi.

100 TL'nin 90'ı indirim marketlerde harcandı.

Ipsos’un Türkiye CEO’su Sidar Gedik verilerle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: ''Market markalı ürünler çok büyük oranda indirim marketleri tarafından satılıyor, ancak son 2 yılda ulusal süper market zincirlerinde de bu ürünlerin ortalama üzerinde büyüdüğünü görüyoruz. Bu kanalda market markaları temelinde henüz doyuma ulaşmamış, görece yeni hareketlenmiş bir potansiyel var. Hızlı tüketim ürünleri genelinde market markalı ürünlerin payı artarken bu artışın hem gıda hem de gıda dışı kategorilerden geldiğini görüyoruz; özellikle et ve et ürünleri, yağlar, süt ürünleri, vücut bakım ürünlerinde market markalı ürünlerin pay artışı daha yüksek.''