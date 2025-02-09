Kilo verememenizin nedenleri nelerdir?
Her şeyi kuralına uygun yapmanıza rağmen istediğiniz sonuca bir türlü erişemiyorsanız, büyük ihtimalle doğru sandığınız yanlışlar yapıyor ya da bir şeyleri eksik yapıyor olabilirsiniz. Günün sonunda "Neden kilo veremiyorum?" sorusunun cevabına birlikte bakalım.
Fazla kilolarınızdan kurtulup sağlıklı ve düzgün bir vücuda sahip olmak istiyorsunuz fakat diyetinize bağlı bir şekilde ilerlediğiniz halde kilo veremiyor musunuz? Kilo verememenin nedenleri nelerdir? İşte detaylar...
KİLO VERMEYE ÇALIŞIRKEN YAPILAN YANLIŞLAR NELERDİR?
1. 'SAĞLIKLI' DEYİP AŞIRIYA KAÇMAK
Besin tüketim miktarınızı detaylı bir şekilde sorgulayın. Örneğin az yemek yediğini ifade eden kişiler aslında; fazla ekmek tüketebilir, sağlıklı diye zeytinyağını bolca kullanabilir, fazla meyve yiyebilir, fark etmeden avuç avuç kuru yemiş yiyip veya alkolü fazla alabilirler. Unutmayın ki her sağlıklı besin sınırsız tüketileceği anlamına gelmez. Örneğin; zeytinyağı ve fındık ile ceviz gibi kuru yemişlerin yanı sıra meyve gibi sağlıklı besinlerin az porsiyonu bile bol kalori içerir. Normalde 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile yapılmış 1 porsiyon sebze yemeği yaklaşık 100 kalori iken, yağ sağlıklı diye bolca konulduğunda bu rakam 300-400 kalorilere çıkabilir.
2. UYKU DÜZENİNİZE DİKKAT EDİN
Kilo vermede her ne kadar diyet ve fiziksel aktivite öne çıksa da bunun en önemli parçalarından birini de düzenli uyku oluşturur. Bunun temel iki nedeni ise; metabolizmayı kontrol eden birçok hormonun gece uykusuna göre düzenlenmiş olması ve çoğunlukla geç yatan ya da düzensiz uyuyan kişilerin abur cubur gıdalara daha eğilimli olmaları.
3. YEDİKLERİNİZİN MİKTARINI DOĞRU AYARLAYIN
Diyetinizi harfiyen uyguladığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Eğer buna rağmen hala kilo vermiyorsanız, o zaman yediklerinizin miktarını kaçırıyor olabilirsiniz. Mesela çayın yanında yediğiniz o 2 tane bisküviyi, ya da doğum günü partisinde elinize tutuşturulan pastayı, ağzınıza attığınız bir avuç fıstığı, ya da yediğiniz grissinileri saymayı unutuyorsunuzdur belki, yada farkında olmadan atıştırıyorsunuzdur. Ama bunlar biriktikçe, kilo verememenizin sebebi olup çıkıverirler. Eğer kilo verememekten şikayet ediyorsanız, bir beslenme günlüğü tutun ve yiyip içtiğiniz her şeyi yazın. Haftanın sonunda, eğer dürüstçe her yiyip içtiğinizi yazdıysanız, niye kilo veremediğinizi göreceksiniz.
4. ÖĞÜN ATLAMA HATASI
Diyete başladınız. Yoğunluktan dolayı, o gün tüketmeniz gereken ana veya ara öğünlerden birisini veya birkaçını atladınız. Belki o öğünü/öğünleri yememiş olmanın, kilo verme çabalarınıza katkıda bulunacağını düşünebilirsiniz. Bu durumda sadece kendinizi kandırmış olursunuz. Öğün atladığımızda, kan şekeri seviyesi düşer. Bu da, tatlı besinlere olan ihtiyacı arttırır, sizin acıkmanıza neden olur. Ayrıca az ve sık yemek yemek metabolizmanızın da sürekli çalışmasını sağlayacaktır. Böylece vücudunuz tükettiğiniz bütün besinleri harcama çabasına girecektir. Metabolizmanız sürekli çalışacaktır. Araştırmalar, kahvaltı etmeyenlerin, günün ileriki saatlerinde daha çok kalori aldıklarını ispatlıyor.
5. HER GÜN TARTILMAK
Diyetin en güzel kısmı, tartıldığınızda ibrenin sola doğru kaydığını görmektir. Sağlıklı beslenme programına başladıktan sonra her gün tartının üstüne çıkmak, bir an önce sonuç almanızı ya da bunun hızlanmasını sağlamaz. Sağlıklı tartı alınması birçok olayı etkiler. Sağlıklı bir tartım; haftada 1 kez, aynı tartıda, sabah kalkınca aç karnına ve tuvalete çıktıktan sonra (dışkılama sonrası), giysisiz yapılır. Unutulmaması gereken bir nokta;kadınların aylık periyotlarda yaşadığı adet dönemi öncesi vücudunun su tutmaya başlaması; bu da tartıda 0.5-2 kg gibi fark ettirebiliyor. Adet döneminin 4. gününden itibaren yavaş yavaş su tutumu çözülmeye başlar. Biz buna yalancı kilo diyoruz.
Mevsime göre, hormonlarınızın durumuna göre su tutumu değişebilmektedir. Bunun dışında kabızlık durumunuz, kullandığınız bir ilacın vücudunuzda su tutmaya yol açması, tuzlu besinleri fazla tüketmeniz yüzünden veya bol su içmediğiniz için de vücudunuz su tutabilir. Bu sebeple, zaman zaman kilo almadıkları halde, almış gibi hissederek endişelenirler. Bu da diyeti zorlaştırır.Çünkü kişi kilo veremediğini düşünerek demoralize olur ve kilo veremediğini düşünerek diyeti bırakabilir. Başarılı bir diyette kilo kaybı yavaş ve daha kalıcıdır.
6. EGZERSİZ YAPMAMAK
Diyete başladığınız zaman aldığınız kalori kadar harcadığınız kalori miktarına da dikkat etmeniz gerekmektedir. Tabi ki egzersiz olmadan da kilo verebilirsiniz. Ama egzersiz metabolizmanızı hızlandıracağından, daha kısa sürede kilo vermenize yardımcı olacaktır. Haftada yapacağınız 25-30 dakikalık tempolu yürüyüşlerin size faydası çok olacaktır. Asansör yerine merdiveni kullanmak, toplu taşıma araçlarından erken inmek ve eve, işe yürümek, bisiklete binmek diğer aktiviteler arasında alıyor.
7. LİGHT ÜRÜNLERİN FAZLA TÜKETİMİ
Diyetlerde yapılan en büyük hatalardan biriside kalorisi azaltılmış ürünlerin (light ürünlerin) tüketiminin sınırsız olduğunu düşünmek. Oysaki bu besinlerinde tüketilmesi gereken miktarlar sınırlıdır ve belirli oranlarda kalori içerirler.
8. PORSİYON MİKTARI
Porsiyon ölçmek, insanı diyetten soğutan bir başka konu. Buradaki problem şu: Diyet birkaç hafta sıkı sıkıya uygulandıktan sonra, diyeti yapan kişi porsiyonların miktarını artık bildiğinden emin olarak, buna eskisi kadar özen göstermemeye başlıyor. Tabii bu arada, porsiyon miktarı farkına varılmadan giderek artıyor. Bunun önüne geçmek için, markette alışverişinizi yaparken, ihtiyaç duyduğunuzdan fazlasını satın almayın. Eğer ekmeği kalın dilimlemek gibi bir eğiliminiz varsa, o zaman da dilimlenmiş ekmeği alın.