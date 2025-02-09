3. YEDİKLERİNİZİN MİKTARINI DOĞRU AYARLAYIN

Diyetinizi harfiyen uyguladığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Eğer buna rağmen hala kilo vermiyorsanız, o zaman yediklerinizin miktarını kaçırıyor olabilirsiniz. Mesela çayın yanında yediğiniz o 2 tane bisküviyi, ya da doğum günü partisinde elinize tutuşturulan pastayı, ağzınıza attığınız bir avuç fıstığı, ya da yediğiniz grissinileri saymayı unutuyorsunuzdur belki, yada farkında olmadan atıştırıyorsunuzdur. Ama bunlar biriktikçe, kilo verememenizin sebebi olup çıkıverirler. Eğer kilo verememekten şikayet ediyorsanız, bir beslenme günlüğü tutun ve yiyip içtiğiniz her şeyi yazın. Haftanın sonunda, eğer dürüstçe her yiyip içtiğinizi yazdıysanız, niye kilo veremediğinizi göreceksiniz.