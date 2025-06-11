Her yaşa uygun etkinlikler Meşher'de

Meşher, haziran ayında hey yaşa uygun etkinlikler sunuyor. Hikâye İstanbul'da Geçiyor sergisinden ilhamla hazırlanan bu etkinlikler, farklı yaş gruplarını edebiyat ve sanatla buluşturmayı amaçlıyor.

Ömer Koç Koleksiyonu'ndan yaklaşık 300 kitabı merkezine alan sergi, fantastik öykülerden bilimkurguya, grafik romanlardan casusluk hikâyelerine uzanan geniş bir seçki sunuyor. Sergi; yazar el yazmaları, nadir baskılar, gravürler, resimler, notalar, afişler ve filmler gibi çeşitli materyallerle İstanbul'un Batı edebiyatındaki izlerini gözler önüne seriyor.

BABALAR GÜNÜ'NE ÖZEL REHBERLİ TUR

Babalar Günü'ne Özel Rehberli Tur, 15 Haziran 2025 Pazar günü saat 13.00'te gerçekleştirilecek. Bu özel etkinlikte babalar ve çocukları Meşher'de birlikte sergi gezerek sanatla dolu keyifli bir gün geçirecek. Beraber keşfetmenin ve öğrenmenin tadını çıkarmak isteyen tüm baba-çocuklar bu özel tura davetli.

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EKSLİBRİS ATÖLYESİ

Ekslibris* Atölyesi, 25 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'te yapılacak. 7-12 yaş aralığındaki çocuklar, hayal güçlerini kullanarak kendi ekslibrislerini tasarlayacak ve kitaplarına sanatsal bir dokunuş katacak.

İSTANBUL'UN HİKÂYESİNİ ÇOCUKLAR YAZIYOR