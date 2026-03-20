Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Habertürk
"Herkes benim hakkımda ne düşünür?" Korkularımızın kaynağı ne?

        “Benim hakkımda ne düşünürler?” Sosyal kaygının gizli mekanizmaları

        Sosyal fobi, milyonlarca insanın hayatını sessizce etkiliyor. Peki, sürekli "ya rezil olursam" endişesi beynimizde nasıl bir etki yaratıyor? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2026 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Ya rezil olursam" endişesi beyne ne yapıyor?

        Utanma ve yargılanma korkusu sadece zihinsel değil, bedensel belirtiler de yaratıyor. Sosyal fobinin perde arkasını keşfedin.

        SOSYAL FOBİNİN ORTAYA ÇIKTIĞI DURUMLAR

        Sosyal kaygı, pek çok farklı sosyal etkileşim sırasında tetiklenebilir. En sık karşılaşılan durumlar şunlardır:

        Yeni insanlarla tanışmak

        Kalabalık önünde konuşma yapmak

        Tanımadık kişilerden yardım istemek

        Flört etmek

        Telefonla konuşmak ya da sipariş vermek

        İnsanların önünde yemek yemek

        Mülakat veya röportajlara katılmak

        SOSYAL FOBİ NEDİR?

        Sosyal fobi, bireyin sosyal ortamlarda başkaları tarafından değerlendirilme, eleştirilme ya da reddedilme korkusunu yoğun şekilde yaşadığı bir kaygı bozukluğudur. Bu durum, kişinin sosyal bir ortama adım attığı anda belirgin bir stres ve huzursuzluk hissetmesine neden olabilir. Sosyal fobinin temelinde; küçük düşme, yargılanma ve dışlanma korkusu yer alır. En yaygın anksiyete türlerinden biri olan bu durum, günlük hayatın birçok alanında kendini gösterebilir.

        SOSYAL FOBİNİN BELİRTİLERİ

        Sosyal fobi yalnızca zihinsel değil, aynı zamanda fiziksel belirtilerle de kendini gösterir. Bu belirtiler günlük yaşamı zorlaştırabilir:

        Yoğun kaygı, korku ve endişe hissi

        Kalp çarpıntısı

        Titreme ve terleme

        Baş dönmesi

        Yüz kızarması

        Konuşurken kekeleme veya ses titremesi

        Mide ağrısı ve bulantı

        Ağız kuruluğu

        Sosyal etkileşim sonrası yaşananları tekrar tekrar düşünme

        İzlenme ve yargılanma hissi nedeniyle davranışlarda zorlanma

        SOSYAL FOBİNİN NEDENLERİ

        Sosyal fobinin oluşumunda hem biyolojik hem de çevresel faktörler etkili olabilir. Bu durum genellikle tek bir nedene bağlı değildir:

        KALITSAL FAKTÖRLER: Aile içinde benzer kaygı sorunlarının görülmesi riski artırabilir.

        BEYİN YAPISI: Beyindeki amigdalanın aşırı aktif olması, korku tepkisinin daha yoğun yaşanmasına neden olabilir.

        ÇOCUKLUK DENEYİMLERİ: Alay edilme, zorbalık, aşağılanma ya da travmatik yaşantılar sosyal kaygıyı tetikleyebilir.

        AİLE VE ÇEVRE: Aşırı koruyucu ebeveyn tutumları veya kaygılı davranışların model alınması etkili olabilir.

        SOSYAL FOBİYİ TETİKLEYEN DURUMLAR

        Bazı günlük durumlar sosyal fobiyi daha belirgin hale getirebilir:

        Telefonda konuşmak

        Yeni biriyle tanışmak

        Eve misafir kabul etmek

        Başkalarıyla birlikte yemek yemek

        Bir iş yaparken izlenmek

        Kalabalıkta söz almak

        Otorite figürleriyle iletişim kurmak

        Şaka veya eleştiriye maruz kalmak

        SOSYAL FOBİ TANISI NASIL KONUR?

        Sosyal fobi tanısı, uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda konur. Kişinin yaşadığı belirtiler detaylı şekilde incelenir ve belirli kriterlere göre değerlendirilir. Tanı koyulabilmesi için belirtilerin en az 6 ay boyunca devam etmesi gerekir.

        DSM-5 kriterlerine göre:

        Sosyal durumlarda yoğun korku ve kaygı yaşanır

        Olumsuz değerlendirilme endişesi belirgindir

        Sosyal ortamlardan kaçınma ya da zorla katlanma görülür

        Yaşanan kaygı, durumun gerçek riskinden daha fazladır

        Bu durum iş, okul ve sosyal yaşamı olumsuz etkiler

        Belirtiler süreklilik gösterir ve başka bir durumla açıklanamaz

        SOSYAL FOBİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

        Tedavi sürecinde öncelikle kişinin hangi durumlarda zorlandığı belirlenir.

        Ardından bu durumlara yönelik düşünce ve davranışlar üzerinde çalışılır.

        Kaygı yaratan düşüncelerin fark edilmesi ve kontrol edilmesi

        Kaçınma davranışlarının azaltılması

        Sosyal ortamlara kademeli olarak maruz kalma

        Bilişsel davranışçı terapi ile düşünce kalıplarının değiştirilmesi

        Gerekli durumlarda ilaç tedavisi

        Eşlik eden diğer psikolojik sorunların tedavi edilmesi

        Görsel Kaynak: istockphoto

