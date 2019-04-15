Dijital iş ve kültür dergisi Digital Age’in, dijital dünyaya yön veren isimleri bir araya getirdiği Digital Age Summit bu yıl 13. kez düzenleniyor. Bu yıl “Future For All” (Herkes için gelecek) teması ile gerçekleşecek Digital Age Summit 2019’da yapay zekâ, nesnelerin interneti, sağlık ve finans teknolojileri, kullanıcı deneyimi, 5G, blockchain, algoritmalar, biyoteknoloji, dijital dönüşüm ve akıllı şehirler gibi başlıklarda yaşanan yeni gelişmeler; ekonomik, toplumsal ve insani yönleriyle; geleceğimize yaptıkları katkılar ele alınacak.

Habertürk’ün ana medya sponsoru olduğu zirveye bu yıl da Türkiye ve dünyadan dijital sektöre yön veren konuşmacılar konuk olacak. VakıfBank sponsorluğunda 16 Nisan 2019 Salı günü UNIQ Istanbul’da düzenlenecek Digital Age Summit 2019’da Evgeny Morozov, Gadi Amit, Eric Reiss, Seval Öz, Chris Roberts, Chakib Labidi, Deniz Güven, Faris & Rosie Yakob ve Lucie Greene gibi isimler sahnede yerini alacak.

UNIQ Istanbul ana salonda gerçekleşecek sabah oturumunda, siber güvenlik konusundaki sayılı uzmanlardan olan Chris Roberts, ‘Son 20 yılda teknolojide yaptığımız hatalardan neler öğrenmeli ve önümüzdeki 5 yılı nasıl tasarlamalıyız?’ sorularına cevap arayacak. Roberts’ın ardından sahneyi devralacak olan Wunderman Thompson ajansının İnovasyon Grubu Dünya Başkanı Lucie Greene ile 2019’u şekillendirecek tüketici teknolojisi ve dijitaldeki trendleri ele alınacak.

MEYDAN OKUYAN BANKA MODELİ: DİJİBANK

Greene’in ardından Standard Chartered Sanal Bankası CEO’su Deniz Güven ve BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko sahnede olacak. Güven ve Canko, katılımcılarla ‘dijibank’ modeline referansla ortaya attığı ‘Meydan okuyan banka’ kavramının inceliklerini ve bu yeni modelin ne tür ticari modeller ve işbirlikleri inşa edebileceğine yönelik sahadan deneyimlerini paylaşacak.

Aynı salonda öğleden sonra ‘Geleceği Tasarlamak’ bölümünde konuşmacı olarak yer alan NewDealDesign CEO’su ve tasarımcı Gadi Amit, giyilebilir teknolojiler dünyasını bekleyen ‘Tasarımlarımızı nasıl daha insani hale getirebiliriz?’ sorusuna cevap arayacak. Silikon Vadisi’nde uzun yıllar görev yapan ardından kendi şirketini kuran Aurima. AI CEO’su Seval Öz ise sunumunda ulaşımın yeni çağını, vaat ettiği fırsatlar ve sınırsız alternatifleri paylaşacak.

BLOK ZİNCİRİ EĞİTİMİ VERİLECEK

VakıfBank Dijital Teknoloji Salonu’nda ise Bilgi Mimarı, FatDUX Grubu Başkan ve CEO’su Eric Reiss, ‘İçerik Becerilerinizi ve Mühendisliği Birleştirin; Mesajınızın Etkisini Artırın!’ seminerinde hem insanlar hem de makineler için daha etkili olabilecek içerikler geliştirebilmenin ne tür entegrasyon süreçlerine ve yetkinlik alanlarının beslenmesine bağlı olduğunu anlatacak. UX Playground ve Adobe XDI Kurucusu Chakib Labidi tarafından verilecek ‘Deneyim Tasarımına Akıllı ve Pratik Çözümler’ seminerinde ise akıllı ev ürünleri için arayüz prototipleri tasarlamanın kilit noktaları aralanacak.

Etkinlik bu yıl “Design Thinking for Blockchains” isimli bir workshop’a da ev sahipliği yapacak. Blockchain’de yatırım platformu geliştirme konusunda faaliyet gösteren Patara Labs Kurucu Üyeleri Engin Erdoğan ve Burak Arıkan tarafından verilecek workshop; blockchain teknolojisinin temellerini anlamak ve açtığı yeni fırsat alanlarını keşfetmek isteyenler için düzenlenecek.